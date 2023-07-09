Челябинская область стала привлекательной для развития курортов

Регион попал в топ-10 по привлекательности санаторно-курортного туризма Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская область заняла восьмое место в рейтинге самых привлекательных регионов по развитию санаторно-курортного туризма среди 50 самых перспективных субъектов РФ. Об этом заявили на портале бронирования путевок в санатории.

«В первую тройку росcийских регионов по привлекательности развития санаторно-курортного туризма входят Краснодарский край, Крым, Ставропольский край, Московская область и Самарская область. В топ-10 регионов, самых перспективных в санаторно-курортной отрасли, также входят Кабардино-Балкария, Татарстан, Челябинская область, Алтайский край и Башкортостан», — указано на сайте «Санатории-России.рф».

Согласно материалам портала, «край тысячи озер», а фактически их более семи тысяч, имеет большой объем лечебных ресурсов. Аналитики отметили запасы иловой грязи, мягкий климат и удобную транспортную инфраструктуру региона, который в итоге обогнал Алтайский край и Республику Башкортостан (9 и 10 место соответственно). Авторы рейтинга уточнили, что намерены сделать его ежегодным для того, чтобы привлечь инвестиции в развитие регионов и втрое увеличить количество отдыхающих в санаториях.

Ранее стало известно, что в Челябинской области вырос турпоток на озеро Увильды. В сравнении с прошлым годом его посещаемость увеличилась почти в два раза.