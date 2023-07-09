09 июля 2023

Вода в реке на юге России достигла опасных отметок

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Визит Главы Сургутского района Андрея Трубецкого в деревню Высокий Мыс. Сургут , пейзаж, погода, ливень, закат, дождь, стихия
Жителям рекомендуется оставаться в безопасном месте Фото:

На реке Хорота в Сочи во время ливней сработали датчики «Опасное явление». Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

«На реке Хорота сработали датчики „Опасное явление“, включены сиренно-речевые установки для оповещения людей», — сказано в заявлении пресс-службы, опубликованном в официальном telegram-канале. Отмечается, что уровень воды уже пошел на спад, однако людям нужно оставаться в безопасном месте и принять меры предосторожности.

В прошлые годы из-за сильных ливней в Сочи затопляло районы, расположенные на равнинах. В городе были закрыты пляжи, по словам местных жителей, были затоплены все тротуары.

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На реке Хорота в Сочи во время ливней сработали датчики «Опасное явление». Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. «На реке Хорота сработали датчики „Опасное явление“, включены сиренно-речевые установки для оповещения людей», — сказано в заявлении пресс-службы, опубликованном в официальном telegram-канале. Отмечается, что уровень воды уже пошел на спад, однако людям нужно оставаться в безопасном месте и принять меры предосторожности. В прошлые годы из-за сильных ливней в Сочи затопляло районы, расположенные на равнинах. В городе были закрыты пляжи, по словам местных жителей, были затоплены все тротуары.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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