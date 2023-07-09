Вода в реке на юге России достигла опасных отметок

На реке Хорота в Сочи во время ливней сработали датчики «Опасное явление». Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.
«На реке Хорота сработали датчики „Опасное явление“, включены сиренно-речевые установки для оповещения людей», — сказано в заявлении пресс-службы, опубликованном в официальном telegram-канале. Отмечается, что уровень воды уже пошел на спад, однако людям нужно оставаться в безопасном месте и принять меры предосторожности.
В прошлые годы из-за сильных ливней в Сочи затопляло районы, расположенные на равнинах. В городе были закрыты пляжи, по словам местных жителей, были затоплены все тротуары.
На реке Хорота в Сочи во время ливней сработали датчики «Опасное явление». Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. «На реке Хорота сработали датчики „Опасное явление“, включены сиренно-речевые установки для оповещения людей», — сказано в заявлении пресс-службы, опубликованном в официальном telegram-канале. Отмечается, что уровень воды уже пошел на спад, однако людям нужно оставаться в безопасном месте и принять меры предосторожности. В прошлые годы из-за сильных ливней в Сочи затопляло районы, расположенные на равнинах. В городе были закрыты пляжи, по словам местных жителей, были затоплены все тротуары.