Курганца осудили за угрозу убийством и проникновение в чужие дома

10 июля 2023 в 04:44 Размер текста - 17 +

Виновного осудили по трем статьям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя Шумихинского муниципального округа (Курганская область) осудили за угрозу убийством вилами и незаконное проникновение в два дома. В одном из них он украл телефон, телевизионную приставку и металлическую тележку, сообщается в материалах дела. «Признать мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), ч. 1 ст. 139 (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица), п. „а“ ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). По совокупности преступлений приговорить виновного к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год», — говорится в решении, опубликованном на сайте Шумихинского районного суда. Во время ссоры подсудимый взял в руки вилы и замахнулся ими на потерпевшего, угрожая убийством. Спустя некоторое время он вытащил стекло из оконной рамы сеней чужого дома, дернул за ручку входной двери и незаконно проник в жилище. Через неделю после этого виновный залез в другой дом, вытащив из оконной рамы картон. Там он украл телевизионную приставку, телефон и металлическую тележку, после чего скрылся с места преступления, причинив материальный ущерб на сумму 2 013 рублей. В суде мужчина признал себя виновным и отказался от дачи показаний. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителя Шумихинского муниципального округа (Курганская область) осудили за угрозу убийством вилами и незаконное проникновение в два дома. В одном из них он украл телефон, телевизионную приставку и металлическую тележку, сообщается в материалах дела. «Признать мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), ч. 1 ст. 139 (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица), п. „а“ ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). По совокупности преступлений приговорить виновного к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год», — говорится в решении, опубликованном на сайте Шумихинского районного суда. Во время ссоры подсудимый взял в руки вилы и замахнулся ими на потерпевшего, угрожая убийством. Спустя некоторое время он вытащил стекло из оконной рамы сеней чужого дома, дернул за ручку входной двери и незаконно проник в жилище. Через неделю после этого виновный залез в другой дом, вытащив из оконной рамы картон. Там он украл телевизионную приставку, телефон и металлическую тележку, после чего скрылся с места преступления, причинив материальный ущерб на сумму 2 013 рублей. В суде мужчина признал себя виновным и отказался от дачи показаний.