Самолет должен был вылететь из Екатеринбурга в Новокузнецк 10 июля в 2:30, однако рейс задержали на три часа
Рейс авиакомпании Red Wings по маршруту Екатеринбург — Новокузнецк задержан на три часа. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.
Рейс WZ-1091 должен был вылететь из Екатеринбурга в Новокузнецк 10 июля в 2:30, однако самолет задержали и теперь вылет назначен на 5:50, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. На момент публикации новости ответ не был получен.
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