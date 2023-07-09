09 июля 2023
08 июля 2023

Свердловчанам предсказали, когда закончится аномальная жара

Синоптик Пулин: в Свердловской области жара кончится 12 июля
© Служба новостей «URA.RU»
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Греция. Крит., солнце, закат, море
Аномальная жара в Свердловской области закончится к 12 июля Фото:

В Свердловской области аномальная жара закончится 12 июля, в регион придут дожди с грозами. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин.

«Исключительно теплая погода закончится в среду. Вечером 12 июля холодный фронт с Запада начнет движение через регион. Скорее всего, через Екатеринбург он пройдет в ночь на четверг, поэтому в городе он отметится только дождем, без грозы», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

В Свердловской области днем 10 июля синоптик прогнозирует температуру от 31 до 36 градусов тепла. При этом в Екатеринбурге в этот день Пулин ожидает переменную облачность без существенных осадков с температурой от 34 до 36 градусов тепла.

Ранее URA.RU сообщало, что 9 июля зафиксировали самый теплый день в Екатеринбурге за 2023 год. Максимальная температура была 34,7 градуса тепла.

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В Свердловской области аномальная жара закончится 12 июля, в регион придут дожди с грозами. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин. «Исключительно теплая погода закончится в среду. Вечером 12 июля холодный фронт с Запада начнет движение через регион. Скорее всего, через Екатеринбург он пройдет в ночь на четверг, поэтому в городе он отметится только дождем, без грозы», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». В Свердловской области днем 10 июля синоптик прогнозирует температуру от 31 до 36 градусов тепла. При этом в Екатеринбурге в этот день Пулин ожидает переменную облачность без существенных осадков с температурой от 34 до 36 градусов тепла. Ранее URA.RU сообщало, что 9 июля зафиксировали самый теплый день в Екатеринбурге за 2023 год. Максимальная температура была 34,7 градуса тепла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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