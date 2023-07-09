Свердловчанам предсказали, когда закончится аномальная жара

В Свердловской области аномальная жара закончится 12 июля, в регион придут дожди с грозами. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин.
«Исключительно теплая погода закончится в среду. Вечером 12 июля холодный фронт с Запада начнет движение через регион. Скорее всего, через Екатеринбург он пройдет в ночь на четверг, поэтому в городе он отметится только дождем, без грозы», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
В Свердловской области днем 10 июля синоптик прогнозирует температуру от 31 до 36 градусов тепла. При этом в Екатеринбурге в этот день Пулин ожидает переменную облачность без существенных осадков с температурой от 34 до 36 градусов тепла.
Ранее URA.RU сообщало, что 9 июля зафиксировали самый теплый день в Екатеринбурге за 2023 год. Максимальная температура была 34,7 градуса тепла.
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