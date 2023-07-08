В Екатеринбурге зафиксировали самый теплый день в 2023 году

В Екатеринбурге 9 июля стало самым теплым днем в 2023 году. Дневной максимум температуры составил 34,7 градуса тепла, заявил синоптик Алексей Пулин.
«Екатеринбург — дневной максимум 34,7 градуса тепла. Для Екатеринбурга 9 июля стал самым теплым днем 2023 года», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
По словам синоптика, также температура свыше 34 градусов 9 июля была в Алапаевске, Артемовском, Каменске-Уральском и Камышлове. При этом на севере Свердловской области были дожди с грозами.
Ранее URA.RU сообщало, что совместно с приходом горячего воздуха из Средней Азии в северных районах Свердловской области ожидаются дожди. Синоптики 10 июля прогнозируют температуру до 40 градусов тепла.
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