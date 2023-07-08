08 июля 2023

В Екатеринбурге зафиксировали самый теплый день в 2023 году

© Служба новостей «URA.RU»
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В Екатеринбурге 9 июня стало самым теплым днем в 2023 году Фото:

В Екатеринбурге 9 июля стало самым теплым днем в 2023 году. Дневной максимум температуры составил 34,7 градуса тепла, заявил синоптик Алексей Пулин.

«Екатеринбург — дневной максимум 34,7 градуса тепла. Для Екатеринбурга 9 июля стал самым теплым днем 2023 года», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

По словам синоптика, также температура свыше 34 градусов 9 июля была в Алапаевске, Артемовском, Каменске-Уральском и Камышлове. При этом на севере Свердловской области были дожди с грозами.

Ранее URA.RU сообщало, что совместно с приходом горячего воздуха из Средней Азии в северных районах Свердловской области ожидаются дожди. Синоптики 10 июля прогнозируют температуру до 40 градусов тепла.

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В Екатеринбурге 9 июля стало самым теплым днем в 2023 году. Дневной максимум температуры составил 34,7 градуса тепла, заявил синоптик Алексей Пулин. «Екатеринбург — дневной максимум 34,7 градуса тепла. Для Екатеринбурга 9 июля стал самым теплым днем 2023 года», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По словам синоптика, также температура свыше 34 градусов 9 июля была в Алапаевске, Артемовском, Каменске-Уральском и Камышлове. При этом на севере Свердловской области были дожди с грозами. Ранее URA.RU сообщало, что совместно с приходом горячего воздуха из Средней Азии в северных районах Свердловской области ожидаются дожди. Синоптики 10 июля прогнозируют температуру до 40 градусов тепла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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