В ХМАО выступит легенда русского рока

В Ханты-Мансийке состоится юбилейный концерт группы «Кипелов»

10 июля 2023 в 07:29 Размер текста - 17 +

Концерт группы «Кипелов» пройдет в КТЦ «Югра-Классик» 22 октября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ханты-Мансийске состоится юбилейный концерт легендарной российской рок-группы «Кипелов». Мероприятие запланировано на 22 октября, сообщается в сервисе «Яндекс». «Вас ждет юбилейный концерт легендарной группы „Кипелов“. Приглашаем всех 22 октября отметить этот праздник вместе и искренне надеемся, что жаркие, зрелищные концерты и незабываемые эмоции встреч помогут нам всем в это непростое время», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Яндекс. Афиша». Организаторы обещают, что шоу станет незабываемым. Концерт пройдет в КТЦ «Югра-Классик». Стоимость билетов варьируется от 2200 до 7000 рублей. Ранее сообщалось, что выступление звезды русского рока Вячеслава Бутусова, основателя групп Nautilus Pompilius, «Ю-Питера» и «Ордена Славы» вызвало ажиотаж среди жителей Ханты-Мансийска. Горожане раскупили все билеты за несколько дней.

В Ханты-Мансийске состоится юбилейный концерт легендарной российской рок-группы «Кипелов». Мероприятие запланировано на 22 октября, сообщается в сервисе «Яндекс». «Вас ждет юбилейный концерт легендарной группы „Кипелов“. Приглашаем всех 22 октября отметить этот праздник вместе и искренне надеемся, что жаркие, зрелищные концерты и незабываемые эмоции встреч помогут нам всем в это непростое время», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Яндекс. Афиша». Организаторы обещают, что шоу станет незабываемым. Концерт пройдет в КТЦ «Югра-Классик». Стоимость билетов варьируется от 2200 до 7000 рублей. Ранее сообщалось, что выступление звезды русского рока Вячеслава Бутусова, основателя групп Nautilus Pompilius, «Ю-Питера» и «Ордена Славы» вызвало ажиотаж среди жителей Ханты-Мансийска. Горожане раскупили все билеты за несколько дней.