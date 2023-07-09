В ХМАО выступит легенда русского рока

В Ханты-Мансийске состоится юбилейный концерт легендарной российской рок-группы «Кипелов». Мероприятие запланировано на 22 октября, сообщается в сервисе «Яндекс».
«Вас ждет юбилейный концерт легендарной группы „Кипелов“. Приглашаем всех 22 октября отметить этот праздник вместе и искренне надеемся, что жаркие, зрелищные концерты и незабываемые эмоции встреч помогут нам всем в это непростое время», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Яндекс. Афиша». Организаторы обещают, что шоу станет незабываемым.
Концерт пройдет в КТЦ «Югра-Классик». Стоимость билетов варьируется от 2200 до 7000 рублей.
Ранее сообщалось, что выступление звезды русского рока Вячеслава Бутусова, основателя групп Nautilus Pompilius, «Ю-Питера» и «Ордена Славы» вызвало ажиотаж среди жителей Ханты-Мансийска. Горожане раскупили все билеты за несколько дней.
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