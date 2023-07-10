Миасский автозавод «Урал» заключил в Екатеринбурге соглашение с «Ростелекомом»

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Сборочный конвейер на автозаводе УралАЗ. Группа ГАЗ. ОАО Автомобильный завод Урал. Миасс Челябинской области, уралаз, автопром, группа газ
Соглашение позволит эффективнее модернизировать предприятие Фото:
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ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге

Автомобильный завод «Урал» (Миасс, Челябинская область) подписал соглашение о стратегическом взаимодействии и сотрудничестве с национальным провайдером «Ростелеком» в Екатеринбурге. Соответствующий документ был подписан на международной выставке «Иннопром — 2023», сообщили URA.RU 10 июля в пресс-службе «Ростелекома».

«Соглашение о стратегическом взаимодействии и сотрудничестве подписали директор департамента по работе с корпоративным и госсегментами ПАО „Ростелеком“ Александра Исхизова и гендиректор автомобильного завода „Урал“ Павел Яковлев. Под сотрудничеством подразумевается внедрение современных цифровых решений и сервисов, реализация совместных проектов, повышающих эффективность бизнеса компаний», — уточнили в пресс-службе.

Новое сотрудничество направлено на импортозамещение программного обеспечения. Гендиректор автозавода отметил, что соглашение позволит эффективнее производить модернизацию предприятия.

«Автозавод постоянно повышает эффективность и уровень цифровизации технологических процессов, в том числе для стратегических задач по импортозамещению. Сотрудничество с „Ростелекомом“ позволит предприятию внедрять новые технологии. Мы заинтересованы в дальнейшей модернизации производства, развитии энергосервисных услуг, а также использовании инфраструктуры и сетей провайдера», — цитирует пресс-служба Яковлева.

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Автомобильный завод «Урал» (Миасс, Челябинская область) подписал соглашение о стратегическом взаимодействии и сотрудничестве с национальным провайдером «Ростелеком» в Екатеринбурге. Соответствующий документ был подписан на международной выставке «Иннопром — 2023», сообщили URA.RU 10 июля в пресс-службе «Ростелекома». «Соглашение о стратегическом взаимодействии и сотрудничестве подписали директор департамента по работе с корпоративным и госсегментами ПАО „Ростелеком“ Александра Исхизова и гендиректор автомобильного завода „Урал“ Павел Яковлев. Под сотрудничеством подразумевается внедрение современных цифровых решений и сервисов, реализация совместных проектов, повышающих эффективность бизнеса компаний», — уточнили в пресс-службе. Новое сотрудничество направлено на импортозамещение программного обеспечения. Гендиректор автозавода отметил, что соглашение позволит эффективнее производить модернизацию предприятия. «Автозавод постоянно повышает эффективность и уровень цифровизации технологических процессов, в том числе для стратегических задач по импортозамещению. Сотрудничество с „Ростелекомом“ позволит предприятию внедрять новые технологии. Мы заинтересованы в дальнейшей модернизации производства, развитии энергосервисных услуг, а также использовании инфраструктуры и сетей провайдера», — цитирует пресс-служба Яковлева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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