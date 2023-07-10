Миасский автозавод «Урал» заключил в Екатеринбурге соглашение с «Ростелекомом»

10 июля 2023 в 10:06 Размер текста - 17 +

Соглашение позволит эффективнее модернизировать предприятие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге Автомобильный завод «Урал» (Миасс, Челябинская область) подписал соглашение о стратегическом взаимодействии и сотрудничестве с национальным провайдером «Ростелеком» в Екатеринбурге. Соответствующий документ был подписан на международной выставке «Иннопром — 2023», сообщили URA.RU 10 июля в пресс-службе «Ростелекома». «Соглашение о стратегическом взаимодействии и сотрудничестве подписали директор департамента по работе с корпоративным и госсегментами ПАО „Ростелеком“ Александра Исхизова и гендиректор автомобильного завода „Урал“ Павел Яковлев. Под сотрудничеством подразумевается внедрение современных цифровых решений и сервисов, реализация совместных проектов, повышающих эффективность бизнеса компаний», — уточнили в пресс-службе. Новое сотрудничество направлено на импортозамещение программного обеспечения. Гендиректор автозавода отметил, что соглашение позволит эффективнее производить модернизацию предприятия. «Автозавод постоянно повышает эффективность и уровень цифровизации технологических процессов, в том числе для стратегических задач по импортозамещению. Сотрудничество с „Ростелекомом“ позволит предприятию внедрять новые технологии. Мы заинтересованы в дальнейшей модернизации производства, развитии энергосервисных услуг, а также использовании инфраструктуры и сетей провайдера», — цитирует пресс-служба Яковлева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Автомобильный завод «Урал» (Миасс, Челябинская область) подписал соглашение о стратегическом взаимодействии и сотрудничестве с национальным провайдером «Ростелеком» в Екатеринбурге. Соответствующий документ был подписан на международной выставке «Иннопром — 2023», сообщили URA.RU 10 июля в пресс-службе «Ростелекома». «Соглашение о стратегическом взаимодействии и сотрудничестве подписали директор департамента по работе с корпоративным и госсегментами ПАО „Ростелеком“ Александра Исхизова и гендиректор автомобильного завода „Урал“ Павел Яковлев. Под сотрудничеством подразумевается внедрение современных цифровых решений и сервисов, реализация совместных проектов, повышающих эффективность бизнеса компаний», — уточнили в пресс-службе. Новое сотрудничество направлено на импортозамещение программного обеспечения. Гендиректор автозавода отметил, что соглашение позволит эффективнее производить модернизацию предприятия. «Автозавод постоянно повышает эффективность и уровень цифровизации технологических процессов, в том числе для стратегических задач по импортозамещению. Сотрудничество с „Ростелекомом“ позволит предприятию внедрять новые технологии. Мы заинтересованы в дальнейшей модернизации производства, развитии энергосервисных услуг, а также использовании инфраструктуры и сетей провайдера», — цитирует пресс-служба Яковлева.