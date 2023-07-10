Миасский автозавод «Урал» заключил в Екатеринбурге соглашение с «Ростелекомом»

Автомобильный завод «Урал» (Миасс, Челябинская область) подписал соглашение о стратегическом взаимодействии и сотрудничестве с национальным провайдером «Ростелеком» в Екатеринбурге. Соответствующий документ был подписан на международной выставке «Иннопром — 2023», сообщили URA.RU 10 июля в пресс-службе «Ростелекома».
«Соглашение о стратегическом взаимодействии и сотрудничестве подписали директор департамента по работе с корпоративным и госсегментами ПАО „Ростелеком“ Александра Исхизова и гендиректор автомобильного завода „Урал“ Павел Яковлев. Под сотрудничеством подразумевается внедрение современных цифровых решений и сервисов, реализация совместных проектов, повышающих эффективность бизнеса компаний», — уточнили в пресс-службе.
Новое сотрудничество направлено на импортозамещение программного обеспечения. Гендиректор автозавода отметил, что соглашение позволит эффективнее производить модернизацию предприятия.
«Автозавод постоянно повышает эффективность и уровень цифровизации технологических процессов, в том числе для стратегических задач по импортозамещению. Сотрудничество с „Ростелекомом“ позволит предприятию внедрять новые технологии. Мы заинтересованы в дальнейшей модернизации производства, развитии энергосервисных услуг, а также использовании инфраструктуры и сетей провайдера», — цитирует пресс-служба Яковлева.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.