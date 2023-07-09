09 июля 2023
08 июля 2023
07 июля 2023

За сутки в Пермском крае утонули четыре человека

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деревни, архив. Пермь, река, деревенская жизнь, рыбалка, природа
ЧП произошли на реках Кама и Мулянка Фото:

Четверо жителей Пермского края утонули в реках 9 июля. Все погибшие — мужчины, сообщает министерство территориальной безопасности региона.

«За 9 июля в Пермском крае утонули четыре человека. Происшествия зарегистрированы на реках Кама и Мулянка. Все погибшие — мужчины», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве призывают пермяков купаться исключительно на оборудованных пляжах и не заплывать за буйки. Также рекомендуют не подходить к воде в состоянии алкогольного опьянения.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Четверо жителей Пермского края утонули в реках 9 июля. Все погибшие — мужчины, сообщает министерство территориальной безопасности региона. «За 9 июля в Пермском крае утонули четыре человека. Происшествия зарегистрированы на реках Кама и Мулянка. Все погибшие — мужчины», — сообщили в пресс-службе. В ведомстве призывают пермяков купаться исключительно на оборудованных пляжах и не заплывать за буйки. Также рекомендуют не подходить к воде в состоянии алкогольного опьянения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...