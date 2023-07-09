За сутки в Пермском крае утонули четыре человека

ЧП произошли на реках Кама и Мулянка
Четверо жителей Пермского края утонули в реках 9 июля. Все погибшие — мужчины, сообщает министерство территориальной безопасности региона.
«За 9 июля в Пермском крае утонули четыре человека. Происшествия зарегистрированы на реках Кама и Мулянка. Все погибшие — мужчины», — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве призывают пермяков купаться исключительно на оборудованных пляжах и не заплывать за буйки. Также рекомендуют не подходить к воде в состоянии алкогольного опьянения.
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