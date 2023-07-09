09 июля 2023

Пермский заключенный отсудил у Минфина компенсацию за строгие условия содержания в колонии

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ФКУ Исправительная колония №10 ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург, сизо, колючая проволока, заключенные, арест, колония, тюрьма, исправительная колония, ИК, преступник, место заключения, следственный изолятор, преступность, криминал
Суд решил перевести заключенного в колонию-поселения Фото:

Заключенный в Пермском крае отсудил у Минфина РФ 100 тысяч рублей за более строгие условия содержания в неволе. Осужденный через кассационный суд смог добиться права на перевод из колонии общего режима в колонию-поселения, однако в этом праве его незаконно ограничили, сообщается в решении на сайте Соликамского городского суда.

«Взыскать с Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации за счет средств казны Российской Федерации в пользу Малкова Дмитрия Игоревича денежную компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей», — говорится в решении. Изначально истец требовал 600 тысяч рублей.

Заключенный рассказал суду, что в конце 2022 года он смог добиться перевода из колонии общего режима в колонию-поселение. Однако, несмотря на решение кассационного суда, осужденный долгое время оставался в прежнем месте отбывания наказания. Перевели его только спусти девять месяцев после вынесения решения. Сам истец заявил, что перенес нравственные страдания и получил проблемы со здоровьем из-за более жестких условий содержания, чем положено.

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Заключенный в Пермском крае отсудил у Минфина РФ 100 тысяч рублей за более строгие условия содержания в неволе. Осужденный через кассационный суд смог добиться права на перевод из колонии общего режима в колонию-поселения, однако в этом праве его незаконно ограничили, сообщается в решении на сайте Соликамского городского суда. «Взыскать с Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации за счет средств казны Российской Федерации в пользу Малкова Дмитрия Игоревича денежную компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей», — говорится в решении. Изначально истец требовал 600 тысяч рублей. Заключенный рассказал суду, что в конце 2022 года он смог добиться перевода из колонии общего режима в колонию-поселение. Однако, несмотря на решение кассационного суда, осужденный долгое время оставался в прежнем месте отбывания наказания. Перевели его только спусти девять месяцев после вынесения решения. Сам истец заявил, что перенес нравственные страдания и получил проблемы со здоровьем из-за более жестких условий содержания, чем положено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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