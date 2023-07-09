Пермский заключенный отсудил у Минфина компенсацию за строгие условия содержания в колонии

Суд решил перевести заключенного в колонию-поселения Фото: Анна Майорова © URA.RU

Заключенный в Пермском крае отсудил у Минфина РФ 100 тысяч рублей за более строгие условия содержания в неволе. Осужденный через кассационный суд смог добиться права на перевод из колонии общего режима в колонию-поселения, однако в этом праве его незаконно ограничили, сообщается в решении на сайте Соликамского городского суда.

«Взыскать с Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации за счет средств казны Российской Федерации в пользу Малкова Дмитрия Игоревича денежную компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей», — говорится в решении. Изначально истец требовал 600 тысяч рублей.

Заключенный рассказал суду, что в конце 2022 года он смог добиться перевода из колонии общего режима в колонию-поселение. Однако, несмотря на решение кассационного суда, осужденный долгое время оставался в прежнем месте отбывания наказания. Перевели его только спусти девять месяцев после вынесения решения. Сам истец заявил, что перенес нравственные страдания и получил проблемы со здоровьем из-за более жестких условий содержания, чем положено.