Пермяки не могут вылететь в Москву и Сочи

Рейсы задерживаются из-за того, что самолеты поздно прилетели Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В пермском аэропорту Большое Савино задерживаются два рейса — до Москвы и Сочи. Причиной задержки обоих бортов стало позднее прибытие самолетов в Пермь.

«10 июля в аэропорту Большое Савино задержаны вылеты рейсов Пермь-Москва и Пермь-Сочи. Оба вылета задержаны из-за того, что самолеты поздно прибыли в Пермь. На оба рейса зарегистрировано 323 человека», — сообщили в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

Борт на Москву должен вылететь в 13:10, а самолет в Сочи отправится из Перми в 19:35. Ситуация находится на контроле у транспортной прокуратуры.