09 июля 2023
08 июля 2023

Пермяки не могут вылететь в Москву и Сочи

© Служба новостей «URA.RU»
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Гражданская авиация. Пермь, погрузка багажа, подготовка к полету, s 7, служба авиаперевозок, самолет на пероне
Рейсы задерживаются из-за того, что самолеты поздно прилетели Фото:

В пермском аэропорту Большое Савино задерживаются два рейса — до Москвы и Сочи. Причиной задержки обоих бортов стало позднее прибытие самолетов в Пермь.

«10 июля в аэропорту Большое Савино задержаны вылеты рейсов Пермь-Москва и Пермь-Сочи. Оба вылета задержаны из-за того, что самолеты поздно прибыли в Пермь. На оба рейса зарегистрировано 323 человека», — сообщили в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

Борт на Москву должен вылететь в 13:10, а самолет в Сочи отправится из Перми в 19:35. Ситуация находится на контроле у транспортной прокуратуры.

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В пермском аэропорту Большое Савино задерживаются два рейса — до Москвы и Сочи. Причиной задержки обоих бортов стало позднее прибытие самолетов в Пермь. «10 июля в аэропорту Большое Савино задержаны вылеты рейсов Пермь-Москва и Пермь-Сочи. Оба вылета задержаны из-за того, что самолеты поздно прибыли в Пермь. На оба рейса зарегистрировано 323 человека», — сообщили в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. Борт на Москву должен вылететь в 13:10, а самолет в Сочи отправится из Перми в 19:35. Ситуация находится на контроле у транспортной прокуратуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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