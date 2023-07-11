Шавкат Мирзиеев победил на выборах президента Узбекистана. Скрин 11 июля 2023 в 15:35 Размер текста - 17 + Шавкат Мирзиеев победил на выборах президента Узбекистана Фото: Московец Илья © URA.RU Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев победил на выборах главы государства. Результаты выборов опубликованы на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Узбекистана. Шавкат Мирзиеев набрал 87,05% на выборах президента и переизбрался на новый срок главы государства, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК Узбекистана . На втором месте оказался кандидат от социал-демократической партии «Адолат» («Справедливость») первый зампред Верховного суда Робахон Махмудова с 4,43% голосов. По данным ЦИК, явка по итогам выборов составила 79,8%, или 15,6 миллиона избирателей. На президентских выборах в 2021 году Мирзиеев победил, набрав 80,31% голосов. Тогда явка составила 80,04%. Сегодня Шавкат Мирзиеев был избран президентом Узбекистана в третий раз. Скрин: сайт ЦИК Узбекистана Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев победил на выборах главы государства. Результаты выборов опубликованы на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Узбекистана. Шавкат Мирзиеев набрал 87,05% на выборах президента и переизбрался на новый срок главы государства, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК Узбекистана. На втором месте оказался кандидат от социал-демократической партии «Адолат» («Справедливость») первый зампред Верховного суда Робахон Махмудова с 4,43% голосов. По данным ЦИК, явка по итогам выборов составила 79,8%, или 15,6 миллиона избирателей. На президентских выборах в 2021 году Мирзиеев победил, набрав 80,31% голосов. Тогда явка составила 80,04%. Сегодня Шавкат Мирзиеев был избран президентом Узбекистана в третий раз. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям