Шавкат Мирзиеев победил на выборах президента Узбекистана. Скрин

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Генеральное консульство Узбекистана. Екатеринбург, значки, узбекистан
Шавкат Мирзиеев победил на выборах президента Узбекистана Фото:

Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев победил на выборах главы государства. Результаты выборов опубликованы на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Узбекистана.

Шавкат Мирзиеев набрал 87,05% на выборах президента и переизбрался на новый срок главы государства, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК Узбекистана. На втором месте оказался кандидат от социал-демократической партии «Адолат» («Справедливость») первый зампред Верховного суда Робахон Махмудова с 4,43% голосов.

По данным ЦИК, явка по итогам выборов составила 79,8%, или 15,6 миллиона избирателей. На президентских выборах в 2021 году Мирзиеев победил, набрав 80,31% голосов. Тогда явка составила 80,04%. Сегодня Шавкат Мирзиеев был избран президентом Узбекистана в третий раз.

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Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев победил на выборах главы государства. Результаты выборов опубликованы на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Узбекистана. Шавкат Мирзиеев набрал 87,05% на выборах президента и переизбрался на новый срок главы государства, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК Узбекистана. На втором месте оказался кандидат от социал-демократической партии «Адолат» («Справедливость») первый зампред Верховного суда Робахон Махмудова с 4,43% голосов. По данным ЦИК, явка по итогам выборов составила 79,8%, или 15,6 миллиона избирателей. На президентских выборах в 2021 году Мирзиеев победил, набрав 80,31% голосов. Тогда явка составила 80,04%. Сегодня Шавкат Мирзиеев был избран президентом Узбекистана в третий раз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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