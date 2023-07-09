СКР начал проверку из-за секс-скандала в частной клинике Сургута

Следственный комитет ХМАО начал проверку из-за секс-скандала в частной медицинской клинике Сургута «Наджа». Информация об этом была опубликована в telegram-канале следственного управления СК РФ по ХМАО.
«В социальных сетях распространяется видеообращение от имени 17-летней жительницы Сургута о противоправных действиях врача частной медицинской клиники, куда девушка обратилась на прием. По данному сообщению, следственным отделом по городу Сургут организована процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего», — указано в сообщении.
Ранее 17-летняя девушка опубликовала с социальными сетями, что врач клиники проявлял к ней неоднозначные знаки внимания. По словам девушке, офтальмолог на приеме потерся о ее плечо интимным местом.
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