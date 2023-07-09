СКР начал проверку из-за секс-скандала в частной клинике Сургута

10 июля 2023 в 12:07 Размер текста - 17 +

О домогательствах врача девушка сообщила в соцсетях Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Следственный комитет ХМАО начал проверку из-за секс-скандала в частной медицинской клинике Сургута «Наджа». Информация об этом была опубликована в telegram-канале следственного управления СК РФ по ХМАО. «В социальных сетях распространяется видеообращение от имени 17-летней жительницы Сургута о противоправных действиях врача частной медицинской клиники, куда девушка обратилась на прием. По данному сообщению, следственным отделом по городу Сургут организована процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего», — указано в сообщении. Ранее 17-летняя девушка опубликовала с социальными сетями, что врач клиники проявлял к ней неоднозначные знаки внимания. По словам девушке, офтальмолог на приеме потерся о ее плечо интимным местом.

Следственный комитет ХМАО начал проверку из-за секс-скандала в частной медицинской клинике Сургута «Наджа». Информация об этом была опубликована в telegram-канале следственного управления СК РФ по ХМАО. «В социальных сетях распространяется видеообращение от имени 17-летней жительницы Сургута о противоправных действиях врача частной медицинской клиники, куда девушка обратилась на прием. По данному сообщению, следственным отделом по городу Сургут организована процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего», — указано в сообщении. Ранее 17-летняя девушка опубликовала с социальными сетями, что врач клиники проявлял к ней неоднозначные знаки внимания. По словам девушке, офтальмолог на приеме потерся о ее плечо интимным местом.