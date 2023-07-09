09 июля 2023

СК выясняет причины гибели двух челябинцев на пожаре

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в поселке "Кадровик", Копейск, мчс, кадровик, пожар
Пожар произошел ночью, в доме на Тургоякской улице Фото:

Следственное управление СКР по Челябинской области проводит проверку по факту гибели двух людей на пожаре. Как сообщает 10 июня пресс-служба ведомства, трагедия произошла в одном из частных домов на улице Тургоякской.

«В утреннее время 10 июля в одном из домов на Тургоякской произошел пожар. В ходе тушения спасателями были обнаружены тела мужчины и женщины», — говорится в сообщении пресс-службы.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. По данным ГУ МЧС по региону, сообщение о пожаре поступило поздно, но пожарным удалось отстоять соседние дома.

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Следственное управление СКР по Челябинской области проводит проверку по факту гибели двух людей на пожаре. Как сообщает 10 июня пресс-служба ведомства, трагедия произошла в одном из частных домов на улице Тургоякской. «В утреннее время 10 июля в одном из домов на Тургоякской произошел пожар. В ходе тушения спасателями были обнаружены тела мужчины и женщины», — говорится в сообщении пресс-службы. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. По данным ГУ МЧС по региону, сообщение о пожаре поступило поздно, но пожарным удалось отстоять соседние дома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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