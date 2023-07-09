СК выясняет причины гибели двух челябинцев на пожаре

Пожар произошел ночью, в доме на Тургоякской улице Фото: Людмила Хотиенкова © URA.RU

Следственное управление СКР по Челябинской области проводит проверку по факту гибели двух людей на пожаре. Как сообщает 10 июня пресс-служба ведомства, трагедия произошла в одном из частных домов на улице Тургоякской.

«В утреннее время 10 июля в одном из домов на Тургоякской произошел пожар. В ходе тушения спасателями были обнаружены тела мужчины и женщины», — говорится в сообщении пресс-службы.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. По данным ГУ МЧС по региону, сообщение о пожаре поступило поздно, но пожарным удалось отстоять соседние дома.