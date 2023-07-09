ГИБДД выводит дополнительные экипажи на тюменские трассы

10 июля 2023 в 12:36 Размер текста - 17 +

Усиление контроля над трассами принято из-за жаркой погоды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Инспекторы ГИБДД усилили контроль над тюменскими трассами и начали чаще останавливать водителей. В Госавтоинспекции по региону корреспонденту URA.RU это решение объяснили тем, что из-за жаркой погоды на дорогах повысилась вероятность ДТП. «В связи с жаркой погодой сотрудники Госавтоинспекции на федеральных и региональных автодорогах стали чаще останавливать автомобили, чтобы оценить состояние водителей и дать им нужные рекомендации. На аварийных участках федеральных автодорог Тюмень-Ханты-Мансийск в Ярковском районе и Курган-Тюмень в Исетском районе несут службу дополнительные наряды специализированного взвода полка ДПС ГИБДД», — рассказали в пресс-службе УГИБДД по региону. Там отметили, что сейчас пожилым людям и имеющим хронические заболевания стоит избегать дальних поездок. Всем водителям рекомендуют пить больше воды и чаще отдыхать. При этом в наиболее жаркие дни к сотрудникам Госавтоинспекции присоединятся медицинские работники. В рамках совместных выездов доктора будут определять состояние человека и давать необходимые советы. Ранее URA.RU сообщало, что жара в Тюмени продержится до конца недели. Пиковые значения ожидаются 12 июля, когда столбики термометра поднимутся до 39 градусов.

Инспекторы ГИБДД усилили контроль над тюменскими трассами и начали чаще останавливать водителей. В Госавтоинспекции по региону корреспонденту URA.RU это решение объяснили тем, что из-за жаркой погоды на дорогах повысилась вероятность ДТП. «В связи с жаркой погодой сотрудники Госавтоинспекции на федеральных и региональных автодорогах стали чаще останавливать автомобили, чтобы оценить состояние водителей и дать им нужные рекомендации. На аварийных участках федеральных автодорог Тюмень-Ханты-Мансийск в Ярковском районе и Курган-Тюмень в Исетском районе несут службу дополнительные наряды специализированного взвода полка ДПС ГИБДД», — рассказали в пресс-службе УГИБДД по региону. Там отметили, что сейчас пожилым людям и имеющим хронические заболевания стоит избегать дальних поездок. Всем водителям рекомендуют пить больше воды и чаще отдыхать. При этом в наиболее жаркие дни к сотрудникам Госавтоинспекции присоединятся медицинские работники. В рамках совместных выездов доктора будут определять состояние человека и давать необходимые советы. Ранее URA.RU сообщало, что жара в Тюмени продержится до конца недели. Пиковые значения ожидаются 12 июля, когда столбики термометра поднимутся до 39 градусов.