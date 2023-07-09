09 июля 2023
08 июля 2023

ГИБДД выводит дополнительные экипажи на тюменские трассы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Врио начальника ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майор Владимир Миронов. Екатеринбург, гибдд, дпс
Усиление контроля над трассами принято из-за жаркой погоды Фото:

Инспекторы ГИБДД усилили контроль над тюменскими трассами и начали чаще останавливать водителей. В Госавтоинспекции по региону корреспонденту URA.RU это решение объяснили тем, что из-за жаркой погоды на дорогах повысилась вероятность ДТП.

«В связи с жаркой погодой сотрудники Госавтоинспекции на федеральных и региональных автодорогах стали чаще останавливать автомобили, чтобы оценить состояние водителей и дать им нужные рекомендации. На аварийных участках федеральных автодорог Тюмень-Ханты-Мансийск в Ярковском районе и Курган-Тюмень в Исетском районе несут службу дополнительные наряды специализированного взвода полка ДПС ГИБДД», — рассказали в пресс-службе УГИБДД по региону.

Там отметили, что сейчас пожилым людям и имеющим хронические заболевания стоит избегать дальних поездок. Всем водителям рекомендуют пить больше воды и чаще отдыхать.

При этом в наиболее жаркие дни к сотрудникам Госавтоинспекции присоединятся медицинские работники. В рамках совместных выездов доктора будут определять состояние человека и давать необходимые советы.

Ранее URA.RU сообщало, что жара в Тюмени продержится до конца недели. Пиковые значения ожидаются 12 июля, когда столбики термометра поднимутся до 39 градусов.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Инспекторы ГИБДД усилили контроль над тюменскими трассами и начали чаще останавливать водителей. В Госавтоинспекции по региону корреспонденту URA.RU это решение объяснили тем, что из-за жаркой погоды на дорогах повысилась вероятность ДТП. «В связи с жаркой погодой сотрудники Госавтоинспекции на федеральных и региональных автодорогах стали чаще останавливать автомобили, чтобы оценить состояние водителей и дать им нужные рекомендации. На аварийных участках федеральных автодорог Тюмень-Ханты-Мансийск в Ярковском районе и Курган-Тюмень в Исетском районе несут службу дополнительные наряды специализированного взвода полка ДПС ГИБДД», — рассказали в пресс-службе УГИБДД по региону. Там отметили, что сейчас пожилым людям и имеющим хронические заболевания стоит избегать дальних поездок. Всем водителям рекомендуют пить больше воды и чаще отдыхать. При этом в наиболее жаркие дни к сотрудникам Госавтоинспекции присоединятся медицинские работники. В рамках совместных выездов доктора будут определять состояние человека и давать необходимые советы. Ранее URA.RU сообщало, что жара в Тюмени продержится до конца недели. Пиковые значения ожидаются 12 июля, когда столбики термометра поднимутся до 39 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...