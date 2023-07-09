09 июля 2023

Челябинские таможенники задержали партию контрафакта фирмы Adidas. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Закрытые иностранные магазины. Челябинск, адидас, adidas
Контрафактная продукция была изъята из оборота Фото:

Сотрудники Челябинской таможни совместно с коллегами из транспортной полиции задержали партию контрафактной обуви фирмы Adidas. Как сообщили URA.RU в пресс-службе таможни, товар был изъят у продавца.

«Более 40 пар спортивной обуви изъяли в одном из торговых центров Сатки. Кроссовки иностранного происхождения имеют признаки контрафакта. По предварительной оценке экспертов, общая стоимость изъятого товара превышает 120 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни.

В ведомстве отметили, что продавца обязали предоставить все необходимые документы и сведения о товаре. Обувь изъята, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Всего же за первое полугодие 2023 года челябинские таможенники выявили и изъяли из оборота около 150 единиц товаров разных брендов. Многие из них покинули российский рынок из-за введенных санкций.

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Сотрудники Челябинской таможни совместно с коллегами из транспортной полиции задержали партию контрафактной обуви фирмы Adidas. Как сообщили URA.RU в пресс-службе таможни, товар был изъят у продавца. «Более 40 пар спортивной обуви изъяли в одном из торговых центров Сатки. Кроссовки иностранного происхождения имеют признаки контрафакта. По предварительной оценке экспертов, общая стоимость изъятого товара превышает 120 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни. В ведомстве отметили, что продавца обязали предоставить все необходимые документы и сведения о товаре. Обувь изъята, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Всего же за первое полугодие 2023 года челябинские таможенники выявили и изъяли из оборота около 150 единиц товаров разных брендов. Многие из них покинули российский рынок из-за введенных санкций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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