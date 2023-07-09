В Челябинске вырос спрос на номера в отелях

В Челябинске в 2023 году, по сравнению с тем же периодом 2022, на 25,6% вырос спрос на номера в гостиницах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование, проведенное известным сервисом для путешествий.
«В топ-10 городов, показавших максимальный рост спроса в 2023 году, вошел Челябинск. Востребованность номеров в отелях города в июле по сравнению с тем же периодом 2022 года выросла на 25,6%», — сообщается в исследовании для планирования путешествий OneTwoTrip.
Наибольший спрос на номера в гостиницах показали такие города как Мурманск (+66,7%), Смоленск (38,5%) и Пермь (турпоток увеличился в три раза). В десятку лидеров с максимально выросшим спросом на отели также вошли Калининград (+29,2%), Владикавказ (+26,4%) и Тверь (+25,0%).
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