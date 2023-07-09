09 июля 2023

В Челябинске вырос спрос на номера в отелях

© Служба новостей «URA.RU»
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Новая гостиница Hyatt на Репина 1/2. Екатеринбург, гостиница, hyatt, хайат, гостиничный номер
Спрос на номера в отелях Челябинска за год увеличился на 25,6% Фото:

В Челябинске в 2023 году, по сравнению с тем же периодом 2022, на 25,6% вырос спрос на номера в гостиницах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование, проведенное известным сервисом для путешествий.

«В топ-10 городов, показавших максимальный рост спроса в 2023 году, вошел Челябинск. Востребованность номеров в отелях города в июле по сравнению с тем же периодом 2022 года выросла на 25,6%», — сообщается в исследовании для планирования путешествий OneTwoTrip.

Наибольший спрос на номера в гостиницах показали такие города как Мурманск (+66,7%), Смоленск (38,5%) и Пермь (турпоток увеличился в три раза). В десятку лидеров с максимально выросшим спросом на отели также вошли Калининград (+29,2%), Владикавказ (+26,4%) и Тверь (+25,0%).

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В Челябинске в 2023 году, по сравнению с тем же периодом 2022, на 25,6% вырос спрос на номера в гостиницах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование, проведенное известным сервисом для путешествий. «В топ-10 городов, показавших максимальный рост спроса в 2023 году, вошел Челябинск. Востребованность номеров в отелях города в июле по сравнению с тем же периодом 2022 года выросла на 25,6%», — сообщается в исследовании для планирования путешествий OneTwoTrip. Наибольший спрос на номера в гостиницах показали такие города как Мурманск (+66,7%), Смоленск (38,5%) и Пермь (турпоток увеличился в три раза). В десятку лидеров с максимально выросшим спросом на отели также вошли Калининград (+29,2%), Владикавказ (+26,4%) и Тверь (+25,0%).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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