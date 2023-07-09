09 июля 2023

Мурашко раскрыл, есть ли в Екатеринбурге вакцина от менингита на фоне вспышки на Ozon

Мурашко: в Екатеринбурге достаточно вакцины от менингококковой инфекции
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Михаила Мурашко. Екатеринбург, мурашко михаил
Мурашко прибыл в Екатеринбург с визитом на «Иннопром» Фото:
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Вспышка менингита на складе Ozon в Екатеринбурге

Глава российского минздрава Михаил Мурашко заявил, что в Екатеринбурге достаточно вакцины от менингококковой инфекции. Так он прокомментировал вопросы СМИ о возможности поставить прививку на фоне вспышки опасной болезни в Свердловской области.

«Всего достаточно. Только что был в поликлинике», — цитирует ТАСС слова Мурашко. Вопрос о вакцине был задан главе минздрава в кулуарах международной промышленной выставки «Иннопром», которая сегодня стартовала в Екатеринбурге.

Эти же данные подтверждают и читатели агентства. «В прошлую пятницу поставила прививку от менингита в Новой больнице. Вакцина — производство США. Врачи сказали, что разлетается как горячие пирожки», — рассказала одна из собеседниц.

По уточненным данным Роспотребнадзора, на данный момент менингококковой инфекцией заражены 15 человек. Два пациента скончались. Всю актуальную информацию о вспышке URA.RU собрало в одном материале.

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Глава российского минздрава Михаил Мурашко заявил, что в Екатеринбурге достаточно вакцины от менингококковой инфекции. Так он прокомментировал вопросы СМИ о возможности поставить прививку на фоне вспышки опасной болезни в Свердловской области. «Всего достаточно. Только что был в поликлинике», — цитирует ТАСС слова Мурашко. Вопрос о вакцине был задан главе минздрава в кулуарах международной промышленной выставки «Иннопром», которая сегодня стартовала в Екатеринбурге. Эти же данные подтверждают и читатели агентства. «В прошлую пятницу поставила прививку от менингита в Новой больнице. Вакцина — производство США. Врачи сказали, что разлетается как горячие пирожки», — рассказала одна из собеседниц. По уточненным данным Роспотребнадзора, на данный момент менингококковой инфекцией заражены 15 человек. Два пациента скончались. Всю актуальную информацию о вспышке URA.RU собрало в одном материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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