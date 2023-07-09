Мурашко раскрыл, есть ли в Екатеринбурге вакцина от менингита на фоне вспышки на Ozon

Глава российского минздрава Михаил Мурашко заявил, что в Екатеринбурге достаточно вакцины от менингококковой инфекции. Так он прокомментировал вопросы СМИ о возможности поставить прививку на фоне вспышки опасной болезни в Свердловской области.
«Всего достаточно. Только что был в поликлинике», — цитирует ТАСС слова Мурашко. Вопрос о вакцине был задан главе минздрава в кулуарах международной промышленной выставки «Иннопром», которая сегодня стартовала в Екатеринбурге.
Эти же данные подтверждают и читатели агентства. «В прошлую пятницу поставила прививку от менингита в Новой больнице. Вакцина — производство США. Врачи сказали, что разлетается как горячие пирожки», — рассказала одна из собеседниц.
По уточненным данным Роспотребнадзора, на данный момент менингококковой инфекцией заражены 15 человек. Два пациента скончались. Всю актуальную информацию о вспышке URA.RU собрало в одном материале.
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