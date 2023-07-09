У новой «Ласточки» более обекаемый дизайн экстерьера Фото: Московец Илья © URA.RU

новость из сюжета ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге

На промышленной выставке «Иннопром», которая проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля, презентовали модель электропоезда ЭС104-001 «Ласточка», сделанную компанией «Уральские локомотивы» (входит в холдинг «Синара — транспортные машины») полностью из российских компонентов. Основные отличия от предшественницы — обтекаемый дизайн экстерьера и наличие большего количества элементов цифровизации. Об этом URA.RU рассказал директор по маркетингу «Синара — транспортные машины» Михаил Бойко.

«Ключевое отличие от предыдущей модели — полная импортонезависимость. Предыдущее поколение „Ласточки“ создавалось совместно с европейским партнером, и каждый год мы повышали глубину локализации. На начало 2022 года порядка 85% себестоимости формировалось внутри России, но отдельные импортные элементы присутствовали. В течение 2022—2023 годов „Уральские локомотивы“ провели большую работу по реинжинирингу, заменив все импортные компоненты. Сейчас наши поставщики — порядка 150 российских компаний. Мы как-то посчитали — к созданию „Ласточки“ причастны около 60 тысяч сотрудников по всей стране», — поделился Бойко.

Из других отличий — форма экстерьера стала более аэродинамичной и обтекаемой. У предыдущей модели его не было, поэтому на высоких скоростях под вагон забивался снег. В салоне улучшили дизайн, добавили дополнительные системы безопасности и комфорта, а именно — климат-контроль, обеззараживание воздуха. Также на постоянной основе добавили подъемник для пассажиров с ограниченными возможностями и элементы цифровизации — дополнительные камеры и датчики, которые могут анализировать как внешнюю, так и внутреннюю инфраструктуру.

Пока «Уральские локомотивы» выпустили два опытных образца новой «Ласточки». В ближайшее время они пройдут финальный комплекс испытаний и получат сертификацию. После этого разработчик приступит к выполнению заказов — в планах на конец этого года и начало следующего сделать 110 вагонов электропоезда по заказу «РЖД». В целом, добавляет Бойко, «Уральские локомотивы» готовы производить порядка 200 вагонов в год. Главное, чтобы были заказы. Ранее URA.RU сообщало, что закупить импортозамещенные «Ласточки» планируют власти Свердловской области.

Новые модели вагонов — более обтекаемые Фото: Московец Илья © URA.RU

В 2020 году «Уральские локомотивы» сделали двигатель для своего электровоза, а спустя время разработали и преобразователь для новой модели «Ласточки» Фото: Московец Илья © URA.RU