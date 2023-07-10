В Челябинской области за неделю на дорогах погибли девять человек

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По итогам рейда за неделю выявлено более 268 пьяных водителей Фото:

В Челябинской области за неделю погибли в ДТП девять человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«На территории Челябинской области с 3 по 9 июля зарегистрировано 61 ДТП, в которых девять человек погибли. 61 человек получили травмы, в том числе 12 детей», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Задержано 268 пьяных водителя и тех, кто отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Все они привлечены к административной ответственности. По решению суда их лишат прав, на срок от 1,5 до двух лет, и заставят выплатить штрафы по 30 тысяч рублей. Кроме того, при повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения задержано 56 водителей. Им грозит лишение свободы на срок до трех лет.

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В Челябинской области за неделю погибли в ДТП девять человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «На территории Челябинской области с 3 по 9 июля зарегистрировано 61 ДТП, в которых девять человек погибли. 61 человек получили травмы, в том числе 12 детей», — уточнили в пресс-службе ведомства. Задержано 268 пьяных водителя и тех, кто отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Все они привлечены к административной ответственности. По решению суда их лишат прав, на срок от 1,5 до двух лет, и заставят выплатить штрафы по 30 тысяч рублей. Кроме того, при повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения задержано 56 водителей. Им грозит лишение свободы на срок до трех лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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