В Челябинской области за неделю на дорогах погибли девять человек

По итогам рейда за неделю выявлено более 268 пьяных водителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области за неделю погибли в ДТП девять человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«На территории Челябинской области с 3 по 9 июля зарегистрировано 61 ДТП, в которых девять человек погибли. 61 человек получили травмы, в том числе 12 детей», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Задержано 268 пьяных водителя и тех, кто отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Все они привлечены к административной ответственности. По решению суда их лишат прав, на срок от 1,5 до двух лет, и заставят выплатить штрафы по 30 тысяч рублей. Кроме того, при повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения задержано 56 водителей. Им грозит лишение свободы на срок до трех лет.