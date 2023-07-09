09 июля 2023

Пермяков зовут в автотур до Чердыни за белыми грибами

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибы. Тюмень, грибы, продажа грибов, белые грибы
Тур состоится в сентябре, если в августе будет мало белых грибов Фото:

Пермская турфирма начала прием заявок для участия в поездке в Чердынь за белыми грибами. Тур на автомобилях запланирован на август, рассказали организаторы путешествия в группе «Друзья Пармы» в соцсети «ВКонтакте».

«Едем за боровиками в середине августа в сторону Чердыни», — сказано в объявлении. Уточняется, что поездка будет организована в будние дни, а не в выходные.

Группа поедет небольшая. Время и стоимость мини-тура организаторы сообщат позже, когда начнется грибной сезон в Чердыни. Если в августе белых грибов будет мало, то поездку организуют в сентябре.

Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае уже стартовал сезон грибов. Пермяки в соцсетях хвастаются урожаем белых грибов и красноголовиков.

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Пермская турфирма начала прием заявок для участия в поездке в Чердынь за белыми грибами. Тур на автомобилях запланирован на август, рассказали организаторы путешествия в группе «Друзья Пармы» в соцсети «ВКонтакте». «Едем за боровиками в середине августа в сторону Чердыни», — сказано в объявлении. Уточняется, что поездка будет организована в будние дни, а не в выходные. Группа поедет небольшая. Время и стоимость мини-тура организаторы сообщат позже, когда начнется грибной сезон в Чердыни. Если в августе белых грибов будет мало, то поездку организуют в сентябре. Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае уже стартовал сезон грибов. Пермяки в соцсетях хвастаются урожаем белых грибов и красноголовиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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