Пермяков зовут в автотур до Чердыни за белыми грибами

10 июля 2023 в 13:45 Размер текста - 17 +

Тур состоится в сентябре, если в августе будет мало белых грибов Фото: Анастасия Богданова © URA.RU Пермская турфирма начала прием заявок для участия в поездке в Чердынь за белыми грибами. Тур на автомобилях запланирован на август, рассказали организаторы путешествия в группе «Друзья Пармы» в соцсети «ВКонтакте». «Едем за боровиками в середине августа в сторону Чердыни», — сказано в объявлении. Уточняется, что поездка будет организована в будние дни, а не в выходные. Группа поедет небольшая. Время и стоимость мини-тура организаторы сообщат позже, когда начнется грибной сезон в Чердыни. Если в августе белых грибов будет мало, то поездку организуют в сентябре. Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае уже стартовал сезон грибов. Пермяки в соцсетях хвастаются урожаем белых грибов и красноголовиков.

Пермская турфирма начала прием заявок для участия в поездке в Чердынь за белыми грибами. Тур на автомобилях запланирован на август, рассказали организаторы путешествия в группе «Друзья Пармы» в соцсети «ВКонтакте». «Едем за боровиками в середине августа в сторону Чердыни», — сказано в объявлении. Уточняется, что поездка будет организована в будние дни, а не в выходные. Группа поедет небольшая. Время и стоимость мини-тура организаторы сообщат позже, когда начнется грибной сезон в Чердыни. Если в августе белых грибов будет мало, то поездку организуют в сентябре. Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае уже стартовал сезон грибов. Пермяки в соцсетях хвастаются урожаем белых грибов и красноголовиков.