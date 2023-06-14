14 июня 2023

Пермяк похвастался урожаем собранных грибов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Грибная пора. Чердыньский район, лес, осенний лес, природа, грибы в лесу, грибники, осень в лесу
Жители региона собирают грибы с мая Фото:

Житель Пермского края похвастался урожаем собранных грибов в соцсети. По заверениям пермяков, сейчас в местных лесах можно найти много белых грибов и красноголовиков.

«Вот и грибочки пошли. Ильинский округ Пермского края», — поделился радостью анонимный подписчик группы «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что грибной сезон в регионе открылся в мае. Первыми собранными грибами стали сморчки. С тех пор жители Прикамья хвастаются урожаем собранных грибов через соцсети.

Грибы были собраны в Ильинском округе
Грибы были собраны в Ильинском округе
Фото:

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Житель Пермского края похвастался урожаем собранных грибов в соцсети. По заверениям пермяков, сейчас в местных лесах можно найти много белых грибов и красноголовиков. «Вот и грибочки пошли. Ильинский округ Пермского края», — поделился радостью анонимный подписчик группы «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что грибной сезон в регионе открылся в мае. Первыми собранными грибами стали сморчки. С тех пор жители Прикамья хвастаются урожаем собранных грибов через соцсети.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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