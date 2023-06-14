Жители региона собирают грибы с мая
Житель Пермского края похвастался урожаем собранных грибов в соцсети. По заверениям пермяков, сейчас в местных лесах можно найти много белых грибов и красноголовиков.
«Вот и грибочки пошли. Ильинский округ Пермского края», — поделился радостью анонимный подписчик группы «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что грибной сезон в регионе открылся в мае. Первыми собранными грибами стали сморчки. С тех пор жители Прикамья хвастаются урожаем собранных грибов через соцсети.
Грибы были собраны в Ильинском округе
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