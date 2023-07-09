Жителей ЯНАО к концу недели ожидает резкое похолодание

10 июля 2023 в 13:49 Размер текста - 17 +

В ЯНАО к концу текущей недели придет похолодание Фото: Илья Московец © URA.RU На неделе с 10 по 16 июля жителей ЯНАО ожидает теплая погода с небольшим количеством осадков, однако в конце недели на Ямал придет похолодание. Об этом сообщают синоптики сервиса Gismeteo. «В Салехарде в начале недели температура воздуха составит 16-18 градусов, в четверг столбик термометра опустится до 14 градусов и сохранится на данной отметке до конца недели. В Ноябрьске 10, 12 и 13 июля прогнозируются осадки, но воздух прогреется до 21-23 градусов, в пятницу начнет холодать, в воскресение — 16 июня ожидается 13 градусов», — следует из данных синоптиков, опубликованных на сервисе Gismeteo. В Надыме и Губкинском к выходным похолодает также до 13 градусов, в Новом Уренгое вся неделя будет прохладной, температура воздуха не поднимется выше 16 градусов. Сильных осадков в большинстве районов ЯНАО не ожидается. Ночные температуры в течение недели будут на уровне 5-10 градусов. Ранее URA.RU рассказало, что в выходные 8 и 9 июля воздух в округе днем прогревался до 23 градусов. Местами прошли небольшие дожди, в некоторых муниципалитетах округа дождь продолжил идти 10 июля.

На неделе с 10 по 16 июля жителей ЯНАО ожидает теплая погода с небольшим количеством осадков, однако в конце недели на Ямал придет похолодание. Об этом сообщают синоптики сервиса Gismeteo. «В Салехарде в начале недели температура воздуха составит 16-18 градусов, в четверг столбик термометра опустится до 14 градусов и сохранится на данной отметке до конца недели. В Ноябрьске 10, 12 и 13 июля прогнозируются осадки, но воздух прогреется до 21-23 градусов, в пятницу начнет холодать, в воскресение — 16 июня ожидается 13 градусов», — следует из данных синоптиков, опубликованных на сервисе Gismeteo. В Надыме и Губкинском к выходным похолодает также до 13 градусов, в Новом Уренгое вся неделя будет прохладной, температура воздуха не поднимется выше 16 градусов. Сильных осадков в большинстве районов ЯНАО не ожидается. Ночные температуры в течение недели будут на уровне 5-10 градусов. Ранее URA.RU рассказало, что в выходные 8 и 9 июля воздух в округе днем прогревался до 23 градусов. Местами прошли небольшие дожди, в некоторых муниципалитетах округа дождь продолжил идти 10 июля.