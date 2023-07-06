В выходные в ЯНАО пройдут дожди и спадет жара

07 июля 2023 в 13:45 Размер текста - 17 +

На Ямале ожидаются дождливые выходные Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В выходные дни в Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске (ЯНАО) спадет жара и пройдут небольшие дожди. Максимальная температура воздуха достигнет 23 градусов, говорится в прогнозе Gismeteo. «В Салехарде 8 июля ночью, утром и днем ожидается пасмурная и дождливая погода. Только к вечеру будет облачно и без осадков. Температура воздуха опустится до +11, +16. 9 июля прогнозируется также облачная погода, но без дождя. Воздух прогреется максимум до +16», — уточняют синоптики. В Новом Уренгое в субботу и воскресенье осадков не ожидается. При этом погода будет преимущественно облачная. Теплее всего будет в субботу — 21 градус, в воскресенье будет максимум 14. Сама жаркая погода на выходных будет в Ноябрьске, там воздух прогреется до 23 градусов в субботу. Днем и вечером малооблачно, но с дождем. В воскресенье дождь ожидается только ночью и утром, далее прогнозируется ясная погода и 21 градус тепла. Ранее сообщалось, что на Ямале будет держаться 30-градусная жара. Также прогнозировали грозы и дожди.

В выходные дни в Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске (ЯНАО) спадет жара и пройдут небольшие дожди. Максимальная температура воздуха достигнет 23 градусов, говорится в прогнозе Gismeteo. «В Салехарде 8 июля ночью, утром и днем ожидается пасмурная и дождливая погода. Только к вечеру будет облачно и без осадков. Температура воздуха опустится до +11, +16. 9 июля прогнозируется также облачная погода, но без дождя. Воздух прогреется максимум до +16», — уточняют синоптики. В Новом Уренгое в субботу и воскресенье осадков не ожидается. При этом погода будет преимущественно облачная. Теплее всего будет в субботу — 21 градус, в воскресенье будет максимум 14. Сама жаркая погода на выходных будет в Ноябрьске, там воздух прогреется до 23 градусов в субботу. Днем и вечером малооблачно, но с дождем. В воскресенье дождь ожидается только ночью и утром, далее прогнозируется ясная погода и 21 градус тепла. Ранее сообщалось, что на Ямале будет держаться 30-градусная жара. Также прогнозировали грозы и дожди.