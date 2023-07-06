06 июля 2023
05 июля 2023

В выходные в ЯНАО пройдут дожди и спадет жара

© Служба новостей «URA.RU»
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Дождь. Екатеринбург, погода, зонт, ливень, дождь, под зонтом
На Ямале ожидаются дождливые выходные Фото:

В выходные дни в Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске (ЯНАО) спадет жара и пройдут небольшие дожди. Максимальная температура воздуха достигнет 23 градусов, говорится в прогнозе Gismeteo.

«В Салехарде 8 июля ночью, утром и днем ожидается пасмурная и дождливая погода. Только к вечеру будет облачно и без осадков. Температура воздуха опустится до +11, +16. 9 июля прогнозируется также облачная погода, но без дождя. Воздух прогреется максимум до +16», — уточняют синоптики.

В Новом Уренгое в субботу и воскресенье осадков не ожидается. При этом погода будет преимущественно облачная. Теплее всего будет в субботу — 21 градус, в воскресенье будет максимум 14. Сама жаркая погода на выходных будет в Ноябрьске, там воздух прогреется до 23 градусов в субботу. Днем и вечером малооблачно, но с дождем. В воскресенье дождь ожидается только ночью и утром, далее прогнозируется ясная погода и 21 градус тепла.

Ранее сообщалось, что на Ямале будет держаться 30-градусная жара. Также прогнозировали грозы и дожди.

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В выходные дни в Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске (ЯНАО) спадет жара и пройдут небольшие дожди. Максимальная температура воздуха достигнет 23 градусов, говорится в прогнозе Gismeteo. «В Салехарде 8 июля ночью, утром и днем ожидается пасмурная и дождливая погода. Только к вечеру будет облачно и без осадков. Температура воздуха опустится до +11, +16. 9 июля прогнозируется также облачная погода, но без дождя. Воздух прогреется максимум до +16», — уточняют синоптики. В Новом Уренгое в субботу и воскресенье осадков не ожидается. При этом погода будет преимущественно облачная. Теплее всего будет в субботу — 21 градус, в воскресенье будет максимум 14. Сама жаркая погода на выходных будет в Ноябрьске, там воздух прогреется до 23 градусов в субботу. Днем и вечером малооблачно, но с дождем. В воскресенье дождь ожидается только ночью и утром, далее прогнозируется ясная погода и 21 градус тепла. Ранее сообщалось, что на Ямале будет держаться 30-градусная жара. Также прогнозировали грозы и дожди.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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