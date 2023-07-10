Путин встретился с Пригожиным

10 июля 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

Владимир Путин провел встречу с командованием ЧВК «Вагнер» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин 29 июня провел встречу с командирами отрядов ЧВК «Вагнер», а также с основателем частной компании Евгением Пригожиным. Об этом в ходе конференц-колла сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Действительно, президент имел такую встречу. Он пригласил на нее 35 человек — всех командиров отрядов и руководство компании, включая самого Пригожина. Встреча состоялась в Кремле 29 июня. Длилась она почти три часа. <…> Путин выслушал объявления командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и боевого применения. Сами командиры акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства и верховного главнокомандующего. Они готовы сражаться за родину и дальше», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Представитель Кремля уточнил, что подробности встречи ему не известны. На вопрос о том, был ли на заседании кто-то из Министерства обороны РФ, Песков сказал, что ему больше нечего сказать об этом мероприятии.

Президент России Владимир Путин 29 июня провел встречу с командирами отрядов ЧВК «Вагнер», а также с основателем частной компании Евгением Пригожиным. Об этом в ходе конференц-колла сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Действительно, президент имел такую встречу. Он пригласил на нее 35 человек — всех командиров отрядов и руководство компании, включая самого Пригожина. Встреча состоялась в Кремле 29 июня. Длилась она почти три часа. <…> Путин выслушал объявления командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и боевого применения. Сами командиры акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства и верховного главнокомандующего. Они готовы сражаться за родину и дальше», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Представитель Кремля уточнил, что подробности встречи ему не известны. На вопрос о том, был ли на заседании кто-то из Министерства обороны РФ, Песков сказал, что ему больше нечего сказать об этом мероприятии.