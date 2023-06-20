20 июня 2023

Тюменская агрокомпания подделала декларацию на зерно

ООО «Колос» из Тюменской области фальсифицировала документ о безопасности ячменя
© Служба новостей «URA.RU»
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Грузовые машины с зерном. Курган, зерно, горох, агро, агро ферма, фура с зерном
Предприятия не проводят проверку зерна на опасные болезни и соответствие товарным качествам Фото:

Тюменская агрокомпания «Колос», занимающаяся растениеводством, подделала декларации соответствия дробленого ячменя, предназначенного для пищевых целей. О нарушении рассказала пресс-служба Россельхознадзора.

«Декларация о соответствии, заявителем которой является ООО „Колос“, принята на основании протокола испытаний, проведенных зеленоградской испытательной лабораторией центра гигиены и эпидемиологии. Выяснилось, что в лабораторный центр заявление и образцы указанной партии не поступали, исследования не проводились, протокол испытаний на продукцию не выдавался», — говорится в сообщении.

Отсутствие декларации означает, что зерно не исследовано на содержание опасных химикатов, генно-модифицированных объектов, не изучены иные риски. С начала года инспекторы выявили больше 30 нарушений декларирования зерна. Чаще всего аграрии игнорируют необходимость провести испытания на остаточные пестициды и другие вредные для человека соединения.

Ранее URA.RU рассказало, что сельскохозяйственные компании Тюменской области игнорируют и другие нормы. Например, ООО «Тюменские молочные сыры» использовало для производства молоко неизвестного происхождения.

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Тюменская агрокомпания «Колос», занимающаяся растениеводством, подделала декларации соответствия дробленого ячменя, предназначенного для пищевых целей. О нарушении рассказала пресс-служба Россельхознадзора. «Декларация о соответствии, заявителем которой является ООО „Колос“, принята на основании протокола испытаний, проведенных зеленоградской испытательной лабораторией центра гигиены и эпидемиологии. Выяснилось, что в лабораторный центр заявление и образцы указанной партии не поступали, исследования не проводились, протокол испытаний на продукцию не выдавался», — говорится в сообщении. Отсутствие декларации означает, что зерно не исследовано на содержание опасных химикатов, генно-модифицированных объектов, не изучены иные риски. С начала года инспекторы выявили больше 30 нарушений декларирования зерна. Чаще всего аграрии игнорируют необходимость провести испытания на остаточные пестициды и другие вредные для человека соединения. Ранее URA.RU рассказало, что сельскохозяйственные компании Тюменской области игнорируют и другие нормы. Например, ООО «Тюменские молочные сыры» использовало для производства молоко неизвестного происхождения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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