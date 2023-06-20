Тюменская агрокомпания подделала декларацию на зерно

ООО «Колос» из Тюменской области фальсифицировала документ о безопасности ячменя

21 июня 2023 в 16:27 Размер текста - 17 +

Предприятия не проводят проверку зерна на опасные болезни и соответствие товарным качествам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменская агрокомпания «Колос», занимающаяся растениеводством, подделала декларации соответствия дробленого ячменя, предназначенного для пищевых целей. О нарушении рассказала пресс-служба Россельхознадзора. «Декларация о соответствии, заявителем которой является ООО „Колос“, принята на основании протокола испытаний, проведенных зеленоградской испытательной лабораторией центра гигиены и эпидемиологии. Выяснилось, что в лабораторный центр заявление и образцы указанной партии не поступали, исследования не проводились, протокол испытаний на продукцию не выдавался», — говорится в сообщении. Отсутствие декларации означает, что зерно не исследовано на содержание опасных химикатов, генно-модифицированных объектов, не изучены иные риски. С начала года инспекторы выявили больше 30 нарушений декларирования зерна. Чаще всего аграрии игнорируют необходимость провести испытания на остаточные пестициды и другие вредные для человека соединения. Ранее URA.RU рассказало, что сельскохозяйственные компании Тюменской области игнорируют и другие нормы. Например, ООО «Тюменские молочные сыры» использовало для производства молоко неизвестного происхождения.

Тюменская агрокомпания «Колос», занимающаяся растениеводством, подделала декларации соответствия дробленого ячменя, предназначенного для пищевых целей. О нарушении рассказала пресс-служба Россельхознадзора. «Декларация о соответствии, заявителем которой является ООО „Колос“, принята на основании протокола испытаний, проведенных зеленоградской испытательной лабораторией центра гигиены и эпидемиологии. Выяснилось, что в лабораторный центр заявление и образцы указанной партии не поступали, исследования не проводились, протокол испытаний на продукцию не выдавался», — говорится в сообщении. Отсутствие декларации означает, что зерно не исследовано на содержание опасных химикатов, генно-модифицированных объектов, не изучены иные риски. С начала года инспекторы выявили больше 30 нарушений декларирования зерна. Чаще всего аграрии игнорируют необходимость провести испытания на остаточные пестициды и другие вредные для человека соединения. Ранее URA.RU рассказало, что сельскохозяйственные компании Тюменской области игнорируют и другие нормы. Например, ООО «Тюменские молочные сыры» использовало для производства молоко неизвестного происхождения.