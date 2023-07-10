Глава Челябинской области отправил представителей на выборы руководителя муниципалитета

Губернатор Текслер назначил членов конкурсной комиссии по выборам главы Троицкого района

Алексей Текслер дал старт выборам главы Троицкого района Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Конкурсы на глав в Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил трех представителей в конкурсную комиссию по выборам главы Троицкого района. Соответствующее постановление опубликовано 10 июля.

«Назначить членами конкурсной комиссии, формируемой для отбора кандидатур на пост главы Троицкого муниципального район, следующих лиц. Илле Е. Г. — председатель комитета заксобрания по экономической политике. Мякуш В.В. — советник губернатора Челябинской области. Сушков С. Ю. — заместитель губернатора Челябинской области», — говорится в тексте документа.

По информации URA.RU, фаворитом грядущих выборов является действующий глава района Тимур Мухамедьяров. Срок его полномочий истекает в августе.