09 июля 2023
08 июля 2023

Тюменские полицейские проверяют видео с избиением ребенка в прямом эфире. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг-встреча с депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным. Москва, полицейский, митинг, полиция, овд
Женщина угрожала сдать ребенка в детский дом и убить его во время стрима в социальных сетях Фото:

Отдел по делам несовершеннолетних тюменского УМВД проверяет видео, на котором стримерша в прямом эфире выгоняет ребенка из дома за то, что он не принес ей скотч. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы областного управления МВД Антон Каморников.

«Видео передано специалистам по работе с несовершеннолетними. После проверки будут приниматься меры в пределах существующих компетенций». — пояснил Каморников.

Видеозапись стрима, на котором женщина с ником «Жади» кричит на ребенка, использует матерные выражения и выгоняет его из дома, разместили сегодня в социальных сетях зрители трансляции. В кульминации женщина заявляет, что сейчас возьмет нож и расправится с несовершеннолетним, а после завершения ссоры продолжает стрим.

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Отдел по делам несовершеннолетних тюменского УМВД проверяет видео, на котором стримерша в прямом эфире выгоняет ребенка из дома за то, что он не принес ей скотч. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы областного управления МВД Антон Каморников. «Видео передано специалистам по работе с несовершеннолетними. После проверки будут приниматься меры в пределах существующих компетенций». — пояснил Каморников. Видеозапись стрима, на котором женщина с ником «Жади» кричит на ребенка, использует матерные выражения и выгоняет его из дома, разместили сегодня в социальных сетях зрители трансляции. В кульминации женщина заявляет, что сейчас возьмет нож и расправится с несовершеннолетним, а после завершения ссоры продолжает стрим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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