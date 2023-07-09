Отдел по делам несовершеннолетних тюменского УМВД проверяет видео, на котором стримерша в прямом эфире выгоняет ребенка из дома за то, что он не принес ей скотч. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы областного управления МВД Антон Каморников.
«Видео передано специалистам по работе с несовершеннолетними. После проверки будут приниматься меры в пределах существующих компетенций». — пояснил Каморников.
Видеозапись стрима, на котором женщина с ником «Жади» кричит на ребенка, использует матерные выражения и выгоняет его из дома, разместили сегодня в социальных сетях зрители трансляции. В кульминации женщина заявляет, что сейчас возьмет нож и расправится с несовершеннолетним, а после завершения ссоры продолжает стрим.
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