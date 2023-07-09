Таксист из ЯНАО рассказал о домогательствах извращенца

Клиент из Надыма предложил таксисту заняться с ним любовью (фото из архива)
В Надыме (ЯНАО) таксист получил заказ от клиента, но пока ехал на адрес, к нему в социальных сетях стали приходить предложения заняться любовью с номера вызвавшего. Таксист сообщил URA.RU на условиях анонимности, что предложения его шокировали и от заказа он вынужден был отказаться.
«Самого клиента я не видел, отказался от заказа после получения сообщений, с предложениями мне оральных ласк. Знаю, что это был мужчина», — рассказал корреспонденту агентства водитель.
По его словам, сообщения начали приходить в мессенджере, по прибытию на адрес. За заказ клиент назначил ему оплату в двести рублей.
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