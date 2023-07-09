Таксист из ЯНАО рассказал о домогательствах извращенца

Таксист из ЯНАО сообщил о телефонном домогательстве со стороны клиента

10 июля 2023 в 16:23 Размер текста - 17 +

Клиент из Надыма предложил таксисту заняться с ним любовью (фото из архива) Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Надыме (ЯНАО) таксист получил заказ от клиента, но пока ехал на адрес, к нему в социальных сетях стали приходить предложения заняться любовью с номера вызвавшего. Таксист сообщил URA.RU на условиях анонимности, что предложения его шокировали и от заказа он вынужден был отказаться. «Самого клиента я не видел, отказался от заказа после получения сообщений, с предложениями мне оральных ласк. Знаю, что это был мужчина», — рассказал корреспонденту агентства водитель. По его словам, сообщения начали приходить в мессенджере, по прибытию на адрес. За заказ клиент назначил ему оплату в двести рублей.

В Надыме (ЯНАО) таксист получил заказ от клиента, но пока ехал на адрес, к нему в социальных сетях стали приходить предложения заняться любовью с номера вызвавшего. Таксист сообщил URA.RU на условиях анонимности, что предложения его шокировали и от заказа он вынужден был отказаться. «Самого клиента я не видел, отказался от заказа после получения сообщений, с предложениями мне оральных ласк. Знаю, что это был мужчина», — рассказал корреспонденту агентства водитель. По его словам, сообщения начали приходить в мессенджере, по прибытию на адрес. За заказ клиент назначил ему оплату в двести рублей.