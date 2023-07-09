09 июля 2023
08 июля 2023

Таксист из ЯНАО рассказал о домогательствах извращенца

Таксист из ЯНАО сообщил о телефонном домогательстве со стороны клиента
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Москвы. Москва, такси, яндекс такси
Клиент из Надыма предложил таксисту заняться с ним любовью (фото из архива) Фото:

В Надыме (ЯНАО) таксист получил заказ от клиента, но пока ехал на адрес, к нему в социальных сетях стали приходить предложения заняться любовью с номера вызвавшего. Таксист сообщил URA.RU на условиях анонимности, что предложения его шокировали и от заказа он вынужден был отказаться.

«Самого клиента я не видел, отказался от заказа после получения сообщений, с предложениями мне оральных ласк. Знаю, что это был мужчина», — рассказал корреспонденту агентства водитель.

По его словам, сообщения начали приходить в мессенджере, по прибытию на адрес. За заказ клиент назначил ему оплату в двести рублей.

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В Надыме (ЯНАО) таксист получил заказ от клиента, но пока ехал на адрес, к нему в социальных сетях стали приходить предложения заняться любовью с номера вызвавшего. Таксист сообщил URA.RU на условиях анонимности, что предложения его шокировали и от заказа он вынужден был отказаться. «Самого клиента я не видел, отказался от заказа после получения сообщений, с предложениями мне оральных ласк. Знаю, что это был мужчина», — рассказал корреспонденту агентства водитель. По его словам, сообщения начали приходить в мессенджере, по прибытию на адрес. За заказ клиент назначил ему оплату в двести рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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