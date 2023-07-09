09 июля 2023

Кандидат в тюменские губернаторы от КПРФ заручился поддержкой беспартийных депутатов

Кандидат в тюменские губернаторы Левченко сумеет преодолеть муниципальный фильтр
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание комитета по государственному строительству и местному самоуправлению. Тюмень, левченко иван
Коммунист Иван Левченко получил поддержку муниципальных депутатов перед выборами губернатора Фото:

Кандидат в тюменские губернаторы от КПРФ Иван Левченко заручился поддержкой беспартийных муниципальных депутатов. Они помогут коммунисту собрать недостающие подписи для прохождения муниципального фильтра, чтобы его зарегистрировали в областном избиркоме. Об этом с URA.RU поделился сам кандидат.

«Сбор подписей идет по плану, укладываемся в сроки. У КПРФ меньше муниципальных депутатов, чем требуемое количество подписей, поэтому поддержку окажут беспартийные депутаты», — сообщил Иван Левченко.

По данным агентства, ранее процедуры прохождения муниципального фильтра опасалась секретарь обкома КПРФ Тамара Казанцева, сетуя на нехватку необходимого количества депутатов от партии. Она требовала уменьшить порог для преодоления фильтра. Однако Левченко продемонстрировал, что держит ситуацию под контролем и способен грамотно вести предвыборную губернаторскую кампанию.

Для преодоления муниципального фильтра на выборах губернатора Тюменской области требуется собрать от 205 до 215 подписей муниципальных депутатов. Срок подачи документов окончится 24 июля. Выборы губернатора Тюменской области состоятся 10 сентября.

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Кандидат в тюменские губернаторы от КПРФ Иван Левченко заручился поддержкой беспартийных муниципальных депутатов. Они помогут коммунисту собрать недостающие подписи для прохождения муниципального фильтра, чтобы его зарегистрировали в областном избиркоме. Об этом с URA.RU поделился сам кандидат. «Сбор подписей идет по плану, укладываемся в сроки. У КПРФ меньше муниципальных депутатов, чем требуемое количество подписей, поэтому поддержку окажут беспартийные депутаты», — сообщил Иван Левченко. По данным агентства, ранее процедуры прохождения муниципального фильтра опасалась секретарь обкома КПРФ Тамара Казанцева, сетуя на нехватку необходимого количества депутатов от партии. Она требовала уменьшить порог для преодоления фильтра. Однако Левченко продемонстрировал, что держит ситуацию под контролем и способен грамотно вести предвыборную губернаторскую кампанию. Для преодоления муниципального фильтра на выборах губернатора Тюменской области требуется собрать от 205 до 215 подписей муниципальных депутатов. Срок подачи документов окончится 24 июля. Выборы губернатора Тюменской области состоятся 10 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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