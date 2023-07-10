«Авито»: самая дорогая съемная квартира ХМАО находится в Сургуте

Самая дорогая квартира в Сургуте стоит 100 тысяч рублей в месяц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самая дорогая квартира для долгосрочной аренды по ХМАО находится в Сургуте и стоит 100 тысяч рублей в месяц. Из нее открывается панорамный вид на парк. Тем временем в Нефтеюганске за эту же сумму сдают дизайнерскую евро-двушку. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Авито Недвижимость», составив топ элитного югорского жилья для аренды.

«Самая дорогая квартира для аренды на территории ХМАО находится в Сургуте. Это трехкомнатная квартира в Центральном районе города. Ежемесячная аренда такой просторного варианта (общая площадь — 120 квадратных метров) обойдется в 100 тысяч рублей. В стоимость аренды включено машиноместо в паркинге», — говорится в исследовании.

Из квартиры открывается панорамный вид на парк Фото: «Авито»

На втором месте списка — дизайнерская квартира в Сургуте с площадью 73 квадратных метра. Жилье находится на 8 этаже 14 этажного дома, его сдают вместе с подземным и наземным паркингом также за 100 тысяч рублей в месяц.

Площадь элитной евродвушки в Нефтеюганске более 70 квадратных метров Фото: «Авито»

«В свою очередь за 85 тысяч рублей в месяц можно арендовать двухкомнатную квартиру в Нефтеюганске. Значительное преимущество этого объекта — потрясающий вид на реку. В распоряжении арендатора будет светлая квартира площадью 71 квадратных метров на 11-м этаже, которая оснащена всей необходимой техникой, в том числе кондиционером, холодильником, плитой, микроволновкой, стиральной машиной и посудомоечной машиной», — рассказывают эксперты «Авито Недвижимости». При этом средняя стоимость съемных квартир в Нефтеюганске и Сургуте составляет 25 тысяч рублей.

Преимуществом этого объекта в Нефтеюганске владельцы считают потрясающий вид на реку Фото: «Авито»

За эти же 85 тысяч рублей в Сургуте сдают другую однокомнатную квартиру с колоннами и позолотой. Жилье обставлено дорогой мебелью и бытовой техникой. Однако жить в квартире с детьми и домашними животными нельзя.

Жилье сдают за 85 тысяч рублей в месяц Фото: «Авито»

«В доме повышенной комфортности в Нефтеюганске сдается трехкомнатная квартира. Стоимость аренды составляет 80 тысяч рублей, а стать временными хозяевами этой квартиры может, в том числе, семья с детьми. Большим плюсом этого варианта является наличие 2 санузлов и 3 кондиционеров», — рассказывают эксперты о квартире, которая заняла пятое место в топе.

Замыкает топ-5 «трешка» за 80 тысяч в Нефтеюганске Фото: «Авито»