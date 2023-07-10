В сети распространяются фейки об изъятии властями РФ квартир у жителей Энергодара

10 июля 2023 в 18:45 Размер текста - 17 +

В России частная собственность согласно Конституции неприкосновенна. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Информация о том, что российские власти будут изымать квартиры жителей Энергодара, покинувших город, чтобы передать их работникам Запорожскойй атомной электростанции (ЗАЭС) для мотивации, является недостоверной. Опроверг это URA.RU адвокат, председатель коллегии адвокатов «Загоруйко, Берсенев и партнеры» Евгений Берсенев. В украинских СМИ и пабликах в социальных сетях начала распространяться информация о том, что власти России якобы намерены переселять в квартиры покинувших город жителей Энергодара работников ЗАЭС. Но эти данные оказались ложными. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. «Так как Энергодар входит в Россию, там распространяются такие же права. Мы ведь когда дома покидаем, у нас никто собственность не отбирает. В Конституции написано, что частная собственность неприкосновенна», — рассказал Евгений Берсенев. Также, согласно статье 225 Гражданского кодекса РФ, имущество может быть признано бесхозным и подлежащим отчуждению только через суд. При этом основанием для рассмотрения является отсутствие записи о собственнике в Росреестре либо юридически оформленный отказ собственника от имущества. Но даже при таких обстоятельствах квартиры могут и не признать бесхозными. Это не первый фейк, распространившийся в сети на фоне напряженной ситуации вокруг ЗАЭС. Ранее в украинских соцсетях появились фотографии машин с лабораторией радиационного контроля в Энергодаре. Проукраинские источники вбрасывали лживые данные, что это якобы является доказательством того, что Россия готовит провокацию на ЗАЭС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил о вероятности угрозы диверсии со стороны Киева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Информация о том, что российские власти будут изымать квартиры жителей Энергодара, покинувших город, чтобы передать их работникам Запорожскойй атомной электростанции (ЗАЭС) для мотивации, является недостоверной. Опроверг это URA.RU адвокат, председатель коллегии адвокатов «Загоруйко, Берсенев и партнеры» Евгений Берсенев. В украинских СМИ и пабликах в социальных сетях начала распространяться информация о том, что власти России якобы намерены переселять в квартиры покинувших город жителей Энергодара работников ЗАЭС. Но эти данные оказались ложными. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. «Так как Энергодар входит в Россию, там распространяются такие же права. Мы ведь когда дома покидаем, у нас никто собственность не отбирает. В Конституции написано, что частная собственность неприкосновенна», — рассказал Евгений Берсенев. Также, согласно статье 225 Гражданского кодекса РФ, имущество может быть признано бесхозным и подлежащим отчуждению только через суд. При этом основанием для рассмотрения является отсутствие записи о собственнике в Росреестре либо юридически оформленный отказ собственника от имущества. Но даже при таких обстоятельствах квартиры могут и не признать бесхозными. Это не первый фейк, распространившийся в сети на фоне напряженной ситуации вокруг ЗАЭС. Ранее в украинских соцсетях появились фотографии машин с лабораторией радиационного контроля в Энергодаре. Проукраинские источники вбрасывали лживые данные, что это якобы является доказательством того, что Россия готовит провокацию на ЗАЭС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил о вероятности угрозы диверсии со стороны Киева.