Проукраинские медиа распространяют ложное доказательство подготовки теракта на Запорожской АЭС

05 июля 2023 в 16:42 Размер текста - 17 +

Россия не готовит теракт на Запорожской АЭС Фото: Игорь Меркулов © URA.RU (архив) новость из сюжета Опровержение фейковой информации Автомобили с радиационной лабораторией, которые увидели в Энергодаре, не являются доказательством того, что Россия готовит теракт на Запорожской АЭС. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя информацию из украинских медиа. В сети начали распространять фотографию машины с лабораторией радиационного контроля в Энергодаре. Это, по версии проукраинских источников, якобы означает, что Россия готовит провокацию на Запорожской атомной электростанции. «Эти машины разъезжают на протяжении года и даже больше, чем год. Это рабочая ситуация, когда просто проводится анализ окружающей среды. И не только на предмет радиационной [опасности], но и химической, и биологической. Это вообще никак не связано с возможной провокацией на ЗАЭС. То же самое можно сказать, что на атомной станции работают люди, значит, что-то произошло», — заявил Рогов. Об этом стало известно URA.RU во время реализации совместного с «Лапша Медиа» проекта по разоблачению фейков. Также Рогов подчеркнул, что ситуация на ЗАЭС остается стабильной: «На станции обстановка спокойная, рабочая, штатная, нормальная. Люди выполняют свои служебные обязанности. Уровень радиации в пределах нормы, точнее в пределах естественного природного фона». Российские власти неоднократно заявляли о том, что именно украинская сторона готовит провокацию на Запорожской АЭС. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что велика вероятность угрозы диверсии со стороны Киева. Фото: telegram-канал «Украина Сейчас: новости, война, Россия» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Автомобили с радиационной лабораторией, которые увидели в Энергодаре, не являются доказательством того, что Россия готовит теракт на Запорожской АЭС. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя информацию из украинских медиа. В сети начали распространять фотографию машины с лабораторией радиационного контроля в Энергодаре. Это, по версии проукраинских источников, якобы означает, что Россия готовит провокацию на Запорожской атомной электростанции. «Эти машины разъезжают на протяжении года и даже больше, чем год. Это рабочая ситуация, когда просто проводится анализ окружающей среды. И не только на предмет радиационной [опасности], но и химической, и биологической. Это вообще никак не связано с возможной провокацией на ЗАЭС. То же самое можно сказать, что на атомной станции работают люди, значит, что-то произошло», — заявил Рогов. Об этом стало известно URA.RU во время реализации совместного с «Лапша Медиа» проекта по разоблачению фейков. Также Рогов подчеркнул, что ситуация на ЗАЭС остается стабильной: «На станции обстановка спокойная, рабочая, штатная, нормальная. Люди выполняют свои служебные обязанности. Уровень радиации в пределах нормы, точнее в пределах естественного природного фона». Российские власти неоднократно заявляли о том, что именно украинская сторона готовит провокацию на Запорожской АЭС. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что велика вероятность угрозы диверсии со стороны Киева.