Песков: угроза диверсии Киева на Запорожской АЭС велика

05 июля 2023 в 14:40 Размер текста - 17 +

Вокруг Запорожской АЭС сохраняется напряженная обстановка Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киевский режим уже доказал, что не гнушается никакими методами в желании очернить Россию и приписать ей провокации, которые устраивает сам. Так официальный представитель Кремля прокомментировал ситуацию вокруг Запорожской АЭС, отвечая на вопрос URA.RU. «Вокруг Запорожской АЭС достаточно напряженная обстановка. Угроза диверсии со стороны Киева велика. Последствия ее могут быть катастрофические. Но киевский режим уже продемонстрировал готовность не гнушаться ничем. Мы это уже видели на примере Каховской ГЭС», — сообщил Песков. Ранее советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что в ночь на 5 июля Киев собирается атаковать Запорожскую АЭС беспилотниками-камикадзе. А на Украине начали готовить граждан к возможному взрыву на ЗАЭС.

Киевский режим уже доказал, что не гнушается никакими методами в желании очернить Россию и приписать ей провокации, которые устраивает сам. Так официальный представитель Кремля прокомментировал ситуацию вокруг Запорожской АЭС, отвечая на вопрос URA.RU. «Вокруг Запорожской АЭС достаточно напряженная обстановка. Угроза диверсии со стороны Киева велика. Последствия ее могут быть катастрофические. Но киевский режим уже продемонстрировал готовность не гнушаться ничем. Мы это уже видели на примере Каховской ГЭС», — сообщил Песков. Ранее советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что в ночь на 5 июля Киев собирается атаковать Запорожскую АЭС беспилотниками-камикадзе. А на Украине начали готовить граждан к возможному взрыву на ЗАЭС.