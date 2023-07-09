Подростка из Сургута осудили за пропаганду ЛГБТ

10 июля 2023 в 18:24 Размер текста - 17 +

Девушка разместила в соцсетях серию картинки с пропагандой ЛГБТ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте (ХМАО) суд приговорил к крупному штрафу 17-летнюю девушку за пропаганду ЛГБТ. Об этом URA.RU сообщили в управлении МВД по ХМАО. «В ходе мониторинга сети Интернет выявили в одной из социальных сетей анонимного пользователя, который разместил на своей странице серию изображений, пропагандирующих нетрадиционные отношения и демонстрирующих символику запрещенных организаций. Полицейские при проведении оперативных мероприятий установили автора постов — 17-летнюю жительницу Сургута», — сообщили в ведомстве. В отношении девушки полицейские возбудили два административных дела по статьям пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и пропаганда либо публичное демонстрирование символики, которая запрещена федеральными законами. Суд, рассмотрев материалы дела, приговорил сургутянку к штрафу в размере 101 тысячи рублей. Ранее URA.RU сообщало, что шеф ЛГБТ-чиновника из НАТО вербовал уральских детей. Депортированный из РФ руководитель екатеринбургского бюро зарубежного управления образования Германии Тило Херберхольц приезжал в школы Уральского федерального округа и налаживал с ними контакты без разрешения властей.

В Сургуте (ХМАО) суд приговорил к крупному штрафу 17-летнюю девушку за пропаганду ЛГБТ. Об этом URA.RU сообщили в управлении МВД по ХМАО. «В ходе мониторинга сети Интернет выявили в одной из социальных сетей анонимного пользователя, который разместил на своей странице серию изображений, пропагандирующих нетрадиционные отношения и демонстрирующих символику запрещенных организаций. Полицейские при проведении оперативных мероприятий установили автора постов — 17-летнюю жительницу Сургута», — сообщили в ведомстве. В отношении девушки полицейские возбудили два административных дела по статьям пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и пропаганда либо публичное демонстрирование символики, которая запрещена федеральными законами. Суд, рассмотрев материалы дела, приговорил сургутянку к штрафу в размере 101 тысячи рублей. Ранее URA.RU сообщало, что шеф ЛГБТ-чиновника из НАТО вербовал уральских детей. Депортированный из РФ руководитель екатеринбургского бюро зарубежного управления образования Германии Тило Херберхольц приезжал в школы Уральского федерального округа и налаживал с ними контакты без разрешения властей.