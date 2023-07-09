09 июля 2023
08 июля 2023

Подростка из Сургута осудили за пропаганду ЛГБТ

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка разместила в соцсетях серию картинки с пропагандой ЛГБТ Фото:

В Сургуте (ХМАО) суд приговорил к крупному штрафу 17-летнюю девушку за пропаганду ЛГБТ. Об этом URA.RU сообщили в управлении МВД по ХМАО.

«В ходе мониторинга сети Интернет выявили в одной из социальных сетей анонимного пользователя, который разместил на своей странице серию изображений, пропагандирующих нетрадиционные отношения и демонстрирующих символику запрещенных организаций. Полицейские при проведении оперативных мероприятий установили автора постов — 17-летнюю жительницу Сургута», — сообщили в ведомстве.

В отношении девушки полицейские возбудили два административных дела по статьям пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и пропаганда либо публичное демонстрирование символики, которая запрещена федеральными законами. Суд, рассмотрев материалы дела, приговорил сургутянку к штрафу в размере 101 тысячи рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что шеф ЛГБТ-чиновника из НАТО вербовал уральских детей. Депортированный из РФ руководитель екатеринбургского бюро зарубежного управления образования Германии Тило Херберхольц приезжал в школы Уральского федерального округа и налаживал с ними контакты без разрешения властей.

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В Сургуте (ХМАО) суд приговорил к крупному штрафу 17-летнюю девушку за пропаганду ЛГБТ. Об этом URA.RU сообщили в управлении МВД по ХМАО. «В ходе мониторинга сети Интернет выявили в одной из социальных сетей анонимного пользователя, который разместил на своей странице серию изображений, пропагандирующих нетрадиционные отношения и демонстрирующих символику запрещенных организаций. Полицейские при проведении оперативных мероприятий установили автора постов — 17-летнюю жительницу Сургута», — сообщили в ведомстве. В отношении девушки полицейские возбудили два административных дела по статьям пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и пропаганда либо публичное демонстрирование символики, которая запрещена федеральными законами. Суд, рассмотрев материалы дела, приговорил сургутянку к штрафу в размере 101 тысячи рублей. Ранее URA.RU сообщало, что шеф ЛГБТ-чиновника из НАТО вербовал уральских детей. Депортированный из РФ руководитель екатеринбургского бюро зарубежного управления образования Германии Тило Херберхольц приезжал в школы Уральского федерального округа и налаживал с ними контакты без разрешения властей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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