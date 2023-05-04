Шеф ЛГБТ-чиновника из НАТО вербовал уральских детей

Депортированный из РФ Тило Херберхольц вербовал детей в школах УрФО

04 мая 2023 в 18:54 Размер текста - 17 +

Тило Херберхольц пытался пронести в школы УрФО немецкие учебники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Руководитель екатеринбургского бюро зарубежного управления образования Германии Тило Херберхольц приезжал в школы Уральского федерального округа и налаживал с ними контакты без разрешения властей. Он известен как начальник высланного из РФ Александра Даниеля Рот, наказанного за пропаганду ЛГБТ. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «С 2020 по 2023 Хрберхольц ездил по школам, принимал экзамены, заключал соглашения со школами, ввозил своих преподавателей. Без лицензии Министерства просвещения РФ передавал немецкие учебники в школы УрФО. Он пытался дать „правильные“ учебники, что, безусловно, является вмешательством НАТО в дела РФ», — сообщил собеседник агентства. Чиновник приезжал к школьникам в регионах УрФО и проводил разговоры, участвовал в фотосессиях, отметил источник. По его словам, Херберхольца выслали из страны после решения Германии принудительно отправить домой 30 российских дипломатов. В распоряжении URA.RU не оказалось контактов Херберхольца. Агентство готово предоставить ему возможность высказаться. Ранее из России был выслан Александр Даниель Рот. Он работал в Минобразования Баден-Вюртемберга в Германии и был депортирован за пропаганду ЛГБТ-ценностей. Кроме этого, он получил штраф в 150 тысяч рублей.

Руководитель екатеринбургского бюро зарубежного управления образования Германии Тило Херберхольц приезжал в школы Уральского федерального округа и налаживал с ними контакты без разрешения властей. Он известен как начальник высланного из РФ Александра Даниеля Рот, наказанного за пропаганду ЛГБТ. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «С 2020 по 2023 Хрберхольц ездил по школам, принимал экзамены, заключал соглашения со школами, ввозил своих преподавателей. Без лицензии Министерства просвещения РФ передавал немецкие учебники в школы УрФО. Он пытался дать „правильные“ учебники, что, безусловно, является вмешательством НАТО в дела РФ», — сообщил собеседник агентства. Чиновник приезжал к школьникам в регионах УрФО и проводил разговоры, участвовал в фотосессиях, отметил источник. По его словам, Херберхольца выслали из страны после решения Германии принудительно отправить домой 30 российских дипломатов. В распоряжении URA.RU не оказалось контактов Херберхольца. Агентство готово предоставить ему возможность высказаться. Ранее из России был выслан Александр Даниель Рот. Он работал в Минобразования Баден-Вюртемберга в Германии и был депортирован за пропаганду ЛГБТ-ценностей. Кроме этого, он получил штраф в 150 тысяч рублей.