После пропажи челябинской школьницы возбуждено уголовное дело об убийстве

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг-концерт Своих не бросаем. Челябинск, полиция, мвд россии
Полиция продолжает поиски девочки Фото:

Спустя сутки после исчезновения школьницы из Сима (Челябинская область) Ксении Устюговой, СКР по региону возбудил уголовное дело по факту убийства. Как объяснил URA.RU источник в силовых структурах, это стандартная практика.

«Возбуждение уголовного дела по факту убийства в случае потери ребенка — стандартная практика. Если спустя сутки ребенок не находится, начинается производство», — сообщил источник.

В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU сообщили, что на поиски девочки направлены силы всего Ашинского отдела полиции. Кроме того, оперативники из Челябинска также задействованы в поисках. Волонтеры оказывают содействие правоохранительным органам. Начальник райотдела полиции Евгений Баженов координирует действия.

Школьница пропала вечером 9 июля. У нее худощавое телосложение, рост 140 сантиметров и русые волосы. В момент исчезновения на ней были надеты розовая футболка, черная юбка-шорты и кроссовки. В качестве особой приметы — девочка носит очки.

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Спустя сутки после исчезновения школьницы из Сима (Челябинская область) Ксении Устюговой, СКР по региону возбудил уголовное дело по факту убийства. Как объяснил URA.RU источник в силовых структурах, это стандартная практика. «Возбуждение уголовного дела по факту убийства в случае потери ребенка — стандартная практика. Если спустя сутки ребенок не находится, начинается производство», — сообщил источник. В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU сообщили, что на поиски девочки направлены силы всего Ашинского отдела полиции. Кроме того, оперативники из Челябинска также задействованы в поисках. Волонтеры оказывают содействие правоохранительным органам. Начальник райотдела полиции Евгений Баженов координирует действия. Школьница пропала вечером 9 июля. У нее худощавое телосложение, рост 140 сантиметров и русые волосы. В момент исчезновения на ней были надеты розовая футболка, черная юбка-шорты и кроссовки. В качестве особой приметы — девочка носит очки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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