После пропажи челябинской школьницы возбуждено уголовное дело об убийстве

Полиция продолжает поиски девочки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Спустя сутки после исчезновения школьницы из Сима (Челябинская область) Ксении Устюговой, СКР по региону возбудил уголовное дело по факту убийства. Как объяснил URA.RU источник в силовых структурах, это стандартная практика.

«Возбуждение уголовного дела по факту убийства в случае потери ребенка — стандартная практика. Если спустя сутки ребенок не находится, начинается производство», — сообщил источник.

В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU сообщили, что на поиски девочки направлены силы всего Ашинского отдела полиции. Кроме того, оперативники из Челябинска также задействованы в поисках. Волонтеры оказывают содействие правоохранительным органам. Начальник райотдела полиции Евгений Баженов координирует действия.

Школьница пропала вечером 9 июля. У нее худощавое телосложение, рост 140 сантиметров и русые волосы. В момент исчезновения на ней были надеты розовая футболка, черная юбка-шорты и кроссовки. В качестве особой приметы — девочка носит очки.