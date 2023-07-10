Доброволец составил позывной из первых букв имен жены и детей

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Позывной добровольца «Игнат» состоит из инициалов имен жены и сыновей, рассказал он Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Курсант школы аэроразведки «Ахмат» «Игнат» составил свой позывной из первых букв имен жены, троих сыновей и будущей дочки. Об этом доброволец рассказал корреспонденту URA.RU.

«Мой позывной „И.Г.Н.А.Т.“, это инициалы моей жены Инны и сыновей — Глеба, Никиты и Тимофея», — рассказал боец корреспонденту URA.RU. Он добавил, что осталась буква «А», и по возвращению с СВО «Игнат» хочет дочку — Анну или Анастасию.

Мужчина поделился, что всю жизнь отдал службе государству, ушел на пенсию осенью прошлого года в звании майора Росгвардии. Однако не смог сидеть дома и записался добровольцем в школу аэроразведки «Ахмат». По его мнению, в ней лучшая подготовка для эффективного участия в боевых действиях.

Ранее украинский военнослужащий раскрыл позывной главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По его словам, Залужный носит позывной «Волонтер».

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Курсант школы аэроразведки «Ахмат» «Игнат» составил свой позывной из первых букв имен жены, троих сыновей и будущей дочки. Об этом доброволец рассказал корреспонденту URA.RU. «Мой позывной „И.Г.Н.А.Т.“, это инициалы моей жены Инны и сыновей — Глеба, Никиты и Тимофея», — рассказал боец корреспонденту URA.RU. Он добавил, что осталась буква «А», и по возвращению с СВО «Игнат» хочет дочку — Анну или Анастасию. Мужчина поделился, что всю жизнь отдал службе государству, ушел на пенсию осенью прошлого года в звании майора Росгвардии. Однако не смог сидеть дома и записался добровольцем в школу аэроразведки «Ахмат». По его мнению, в ней лучшая подготовка для эффективного участия в боевых действиях. Ранее украинский военнослужащий раскрыл позывной главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По его словам, Залужный носит позывной «Волонтер».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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