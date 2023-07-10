Доброволец составил позывной из первых букв имен жены и детей 10 июля 2023 в 19:52 Размер текста - 17 + Позывной добровольца «Игнат» состоит из инициалов имен жены и сыновей, рассказал он Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курсант школы аэроразведки «Ахмат» «Игнат» составил свой позывной из первых букв имен жены, троих сыновей и будущей дочки. Об этом доброволец рассказал корреспонденту URA.RU. «Мой позывной „И.Г.Н.А.Т.“, это инициалы моей жены Инны и сыновей — Глеба, Никиты и Тимофея», — рассказал боец корреспонденту URA.RU. Он добавил, что осталась буква «А», и по возвращению с СВО «Игнат» хочет дочку — Анну или Анастасию. Мужчина поделился, что всю жизнь отдал службе государству, ушел на пенсию осенью прошлого года в звании майора Росгвардии. Однако не смог сидеть дома и записался добровольцем в школу аэроразведки «Ахмат». По его мнению, в ней лучшая подготовка для эффективного участия в боевых действиях. Ранее украинский военнослужащий раскрыл позывной главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По его словам, Залужный носит позывной «Волонтер». Курсант школы аэроразведки «Ахмат» «Игнат» составил свой позывной из первых букв имен жены, троих сыновей и будущей дочки. Об этом доброволец рассказал корреспонденту URA.RU. «Мой позывной „И.Г.Н.А.Т.“, это инициалы моей жены Инны и сыновей — Глеба, Никиты и Тимофея», — рассказал боец корреспонденту URA.RU. Он добавил, что осталась буква «А», и по возвращению с СВО «Игнат» хочет дочку — Анну или Анастасию. Мужчина поделился, что всю жизнь отдал службе государству, ушел на пенсию осенью прошлого года в звании майора Росгвардии. Однако не смог сидеть дома и записался добровольцем в школу аэроразведки «Ахмат». По его мнению, в ней лучшая подготовка для эффективного участия в боевых действиях. Ранее украинский военнослужащий раскрыл позывной главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По его словам, Залужный носит позывной «Волонтер». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям