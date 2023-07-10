Доброволец составил позывной из первых букв имен жены и детей

Курсант школы аэроразведки «Ахмат» «Игнат» составил свой позывной из первых букв имен жены, троих сыновей и будущей дочки. Об этом доброволец рассказал корреспонденту URA.RU.
«Мой позывной „И.Г.Н.А.Т.“, это инициалы моей жены Инны и сыновей — Глеба, Никиты и Тимофея», — рассказал боец корреспонденту URA.RU. Он добавил, что осталась буква «А», и по возвращению с СВО «Игнат» хочет дочку — Анну или Анастасию.
Мужчина поделился, что всю жизнь отдал службе государству, ушел на пенсию осенью прошлого года в звании майора Росгвардии. Однако не смог сидеть дома и записался добровольцем в школу аэроразведки «Ахмат». По его мнению, в ней лучшая подготовка для эффективного участия в боевых действиях.
Ранее украинский военнослужащий раскрыл позывной главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По его словам, Залужный носит позывной «Волонтер».
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