Украинский военнослужащий раскрыл позывной Залужного

Главком ВСУ носит позывной «Волонтер»
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный носит позывной «Волонтер». Об этом заявил один из украинских военнослужащих.
«Кто не знает, позывной главкома «Волонтер», — написал в своем telegram-канале военнослужащий ВСУ Анатолий Штефан. Его словам приводят РИА Новости. Штефан отметил, что прозвище Залужного не нуждается в объяснениях.
Также украинский военнослужащий сообщил, что кумиром Залужного является мастер джедаев Йода из саги «Звездные войны». Якобы значок с изображением Йоды Залужный носит на форме.
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