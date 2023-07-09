Украинский военнослужащий раскрыл позывной Залужного

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Главком ВСУ носит позывной «Волонтер» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный носит позывной «Волонтер». Об этом заявил один из украинских военнослужащих.

«Кто не знает, позывной главкома «Волонтер», — написал в своем telegram-канале военнослужащий ВСУ Анатолий Штефан. Его словам приводят РИА Новости. Штефан отметил, что прозвище Залужного не нуждается в объяснениях.

Также украинский военнослужащий сообщил, что кумиром Залужного является мастер джедаев Йода из саги «Звездные войны». Якобы значок с изображением Йоды Залужный носит на форме.

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный носит позывной «Волонтер». Об этом заявил один из украинских военнослужащих. «Кто не знает, позывной главкома «Волонтер», — написал в своем telegram-канале военнослужащий ВСУ Анатолий Штефан. Его словам приводят РИА Новости. Штефан отметил, что прозвище Залужного не нуждается в объяснениях. Также украинский военнослужащий сообщил, что кумиром Залужного является мастер джедаев Йода из саги «Звездные войны». Якобы значок с изображением Йоды Залужный носит на форме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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