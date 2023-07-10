В сети магазинов «Светофор» выявили 14 тонн просрочки

В сети российских магазинов «Светофор» были выявлены 14 тонн просроченной продукции. Кроме истекшего срока годности у некоторых товаров была повреждена упаковка, сообщили в Роспотребнадзоре.
«Изъято из оборота более 14 тонн пищевой продукции, представляющей опасность для потребителей, обезличенной (без необходимых документов — прим. URA.RU), с нарушенными сроками годности», — говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что у некоторых продуктов в магазинах была повреждена упаковка.
Кроме того, в магазинах неоднократно размораживали продукты, которые должны были находиться в заморозке. В отношении владельцев магазинов был назначен штраф в размере более четырех миллионов рублей. Также их обязали немедленно устранить выявленные нарушения.
В сети российских магазинов «Светофор» были выявлены 14 тонн просроченной продукции. Кроме истекшего срока годности у некоторых товаров была повреждена упаковка, сообщили в Роспотребнадзоре. «Изъято из оборота более 14 тонн пищевой продукции, представляющей опасность для потребителей, обезличенной (без необходимых документов — прим. URA.RU), с нарушенными сроками годности», — говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что у некоторых продуктов в магазинах была повреждена упаковка. Кроме того, в магазинах неоднократно размораживали продукты, которые должны были находиться в заморозке. В отношении владельцев магазинов был назначен штраф в размере более четырех миллионов рублей. Также их обязали немедленно устранить выявленные нарушения.