В сети магазинов «Светофор» выявили 14 тонн просрочки

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У некоторых продуктов в «Светофоре» была повреждена упаковка Фото:

В сети российских магазинов «Светофор» были выявлены 14 тонн просроченной продукции. Кроме истекшего срока годности у некоторых товаров была повреждена упаковка, сообщили в Роспотребнадзоре.

«Изъято из оборота более 14 тонн пищевой продукции, представляющей опасность для потребителей, обезличенной (без необходимых документов — прим. URA.RU), с нарушенными сроками годности», — говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что у некоторых продуктов в магазинах была повреждена упаковка.

Кроме того, в магазинах неоднократно размораживали продукты, которые должны были находиться в заморозке. В отношении владельцев магазинов был назначен штраф в размере более четырех миллионов рублей. Также их обязали немедленно устранить выявленные нарушения.

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В сети российских магазинов «Светофор» были выявлены 14 тонн просроченной продукции. Кроме истекшего срока годности у некоторых товаров была повреждена упаковка, сообщили в Роспотребнадзоре. «Изъято из оборота более 14 тонн пищевой продукции, представляющей опасность для потребителей, обезличенной (без необходимых документов — прим. URA.RU), с нарушенными сроками годности», — говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что у некоторых продуктов в магазинах была повреждена упаковка. Кроме того, в магазинах неоднократно размораживали продукты, которые должны были находиться в заморозке. В отношении владельцев магазинов был назначен штраф в размере более четырех миллионов рублей. Также их обязали немедленно устранить выявленные нарушения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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