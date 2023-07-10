Reuters: страны НАТО согласовали план борьбы с Россией

Союзники НАТО согласовали планы защиты от якобы возможной атаки России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех дипломатов.
«Союзники по НАТО в понедельник достигли соглашения о региональных планах, в которых подробно описывается, как альянс будет реагировать на нападение России», — пишет Reuters, ссылаясь на трех дипломатов. Там отмечают, что НАТО должна иметь все планы задолго до того, как может разразиться конфликт с равным противником, таким как Москва.
Ранее научный сотрудник американского аналитического центра Дэниел Депетрис заявил, что вступление Украины в НАТО может спровоцировать Россию. По его мнению альянс старается избегать шагов, которые могут привести к прямому конфликту с РФ.
Союзники НАТО согласовали планы защиты от якобы возможной атаки России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех дипломатов. «Союзники по НАТО в понедельник достигли соглашения о региональных планах, в которых подробно описывается, как альянс будет реагировать на нападение России», — пишет Reuters, ссылаясь на трех дипломатов. Там отмечают, что НАТО должна иметь все планы задолго до того, как может разразиться конфликт с равным противником, таким как Москва. Ранее научный сотрудник американского аналитического центра Дэниел Депетрис заявил, что вступление Украины в НАТО может спровоцировать Россию. По его мнению альянс старается избегать шагов, которые могут привести к прямому конфликту с РФ.