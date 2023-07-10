Reuters: страны НАТО согласовали план борьбы с Россией 10 июля 2023 в 21:58 Размер текста - 17 + НАТО должна иметь все планы до прямого конфликта с Москвой, пишет издание Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Союзники НАТО согласовали планы защиты от якобы возможной атаки России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех дипломатов. «Союзники по НАТО в понедельник достигли соглашения о региональных планах, в которых подробно описывается, как альянс будет реагировать на нападение России», — пишет Reuters, ссылаясь на трех дипломатов. Там отмечают, что НАТО должна иметь все планы задолго до того, как может разразиться конфликт с равным противником, таким как Москва. Ранее научный сотрудник американского аналитического центра Дэниел Депетрис заявил, что вступление Украины в НАТО может спровоцировать Россию. По его мнению альянс старается избегать шагов, которые могут привести к прямому конфликту с РФ. Союзники НАТО согласовали планы защиты от якобы возможной атаки России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех дипломатов. «Союзники по НАТО в понедельник достигли соглашения о региональных планах, в которых подробно описывается, как альянс будет реагировать на нападение России», — пишет Reuters, ссылаясь на трех дипломатов. Там отмечают, что НАТО должна иметь все планы задолго до того, как может разразиться конфликт с равным противником, таким как Москва. Ранее научный сотрудник американского аналитического центра Дэниел Депетрис заявил, что вступление Украины в НАТО может спровоцировать Россию. По его мнению альянс старается избегать шагов, которые могут привести к прямому конфликту с РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям