Reuters: страны НАТО согласовали план борьбы с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нато.вооружение. техника. stock, нато, флаг, nato, североатлантический альянс, stock
НАТО должна иметь все планы до прямого конфликта с Москвой, пишет издание Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Союзники НАТО согласовали планы защиты от якобы возможной атаки России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех дипломатов.

«Союзники по НАТО в понедельник достигли соглашения о региональных планах, в которых подробно описывается, как альянс будет реагировать на нападение России», — пишет Reuters, ссылаясь на трех дипломатов. Там отмечают, что НАТО должна иметь все планы задолго до того, как может разразиться конфликт с равным противником, таким как Москва.

Ранее научный сотрудник американского аналитического центра Дэниел Депетрис заявил, что вступление Украины в НАТО может спровоцировать Россию. По его мнению альянс старается избегать шагов, которые могут привести к прямому конфликту с РФ.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Союзники НАТО согласовали планы защиты от якобы возможной атаки России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех дипломатов. «Союзники по НАТО в понедельник достигли соглашения о региональных планах, в которых подробно описывается, как альянс будет реагировать на нападение России», — пишет Reuters, ссылаясь на трех дипломатов. Там отмечают, что НАТО должна иметь все планы задолго до того, как может разразиться конфликт с равным противником, таким как Москва. Ранее научный сотрудник американского аналитического центра Дэниел Депетрис заявил, что вступление Украины в НАТО может спровоцировать Россию. По его мнению альянс старается избегать шагов, которые могут привести к прямому конфликту с РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...