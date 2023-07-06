В США осознали, к чему приведет вступление Украины в НАТО

Вступление Украины в НАТО нецелесообразно, так как это может спровоцировать Россию. С таким мнением выступил научный сотрудник американского аналитического центра Дэниел Депетрис.
«Введение Украины в НАТО, очевидно, нецелесообразно. <…> Несмотря на то, что альянс поддерживает украинскую армию, он старается избегать шагов, которые могут привести к прямому конфликту с Россией. <…> Немедленное членство [Украины] в НАТО, очевидно [могло бы стать провокацией]», — отметил Дэниел Депетрис в
Аналитик также подчеркнул, что часть западных стран приветствуют вступление Киева в Североатлантический альянс. Например, за это выступает премьер-министр Эстонии Кая Каллас, а также за вступление Украины выступают и во Франции.
По мнению секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, НАТО наращивает военную силу вблизи российских границ. В сентябре 2022 года отмечалось, что Киев подает заявку на вступление в альянс в ускоренном порядке. Генсек НАТО Йенс Столтенберг и представители Белого дома отмечали, что Украина должна соответствовать определенным стандартам для принятия в альянс. При этом в украинском МИД считают, что Киев должен вступить в НАТО без выполнения плана действий по членству. Президент Украины считает, что его страну не примут в НАТО из-за страха перед Россией, пишет RT. Литва и Польша хотят принять Украину в альянс как можно быстрее, передает «Национальная служба новостей».
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