Бастрыкин поставил на контроль расследование убийства в Челябинске выходца из дальнего зарубежья

Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела Фото: Пресс-служба Государственной Думы

Расследование уголовного дела в отношении мужчины, который нанес смертельное ранение выходцу из дальнего зарубежья, поставлено на контроль главы СК России Александра Бастрыкина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Геннадьевичу Решетникову доложить об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах и результатах расследования уголовного дела, а также причинах избрания в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В публичных обращениях к главе ведомства отмечается, что фигурант уголовного дела действовал в пределах необходимой обороны», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе СКР отметили, что в публичных обращениях к главе СКР авторы не соглашаются с решением о помещении обвиняемого под стражу. В публикациях уточняется, что в апреле 2023 года в Челябинске группа выходцев из ближнего зарубежья напала на обвиняемого, который нанес ножевое ранение одному из них, что привело к его гибели. По данному факту в региональном СУ СК России расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.