Венедиктов* разрушил новую версию судьбы Суровикина

Венедиктов*: Суровикин «исчез» и не поздравил с днем рождения жену и дочь

10 июля 2023 в 22:55 Размер текста - 17 +

Сергей Суровикин не поздравил жену и дочь с днем рождения, находясь в отпуске Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом в России) усомнился в том, что замкомандующего Объединенной группировки войск (ОГВ) Сергей Суровикин находится в отпуске. Причиной тому является тот факт, что генерал не поздравил своих жену и дочь с днем рождения 3 и 10 июля соответственно. «„Сергей Суровикин в служебном отпуске“ — говорят мне. Предположим. Но педантично, 3 июля день рождения Анны Суровикиной, жены. Не позвонил, не написал. Сегодня день рождения старшей дочери, Вероники. Не позвонил, не написал», — заявил Алексей Венедиктов в своем telegram-канале. Политолог Сергей Марков, в ответ на комментарий журналиста, написал, что российским властям следовало бы сделать «спокойное» официальное заявление о местонахождении Суровикина, а не ждать, пока об этом «напишет западная пресса». «Есть и третий вопрос, а что, жена и дочь генерала Суровикина и других генералов СВО рассказывают о своей переписке тем, кого российские власти заклеймили иностранными агентами? Им уже и пожаловаться некуда? Иностранцы помогают семье генерала Суровикина?» — задался вопросом политолог в своем telegram-канале . Ранее в СМИ начали распространяться слухи о том, что Суровикин был в курсе вооруженного мятежа, который организовал бизнесмен Евгений Пригожин 24 июня. Позже писали, что он и его заместитель Андрей Юдин находятся в СИЗО в московском Лефортово. Заместитель Суровикина заявил в беседе с URA.RU, что находится в отпуске. Также экс-глава МГБ ДНР Андрей Пинчук сказал, что замкомандующего ОВГ тоже пребывает на отдыхе , пишет Pravda.Ru. *Алексей Венедиктов признан иностранным агентом в России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом в России) усомнился в том, что замкомандующего Объединенной группировки войск (ОГВ) Сергей Суровикин находится в отпуске. Причиной тому является тот факт, что генерал не поздравил своих жену и дочь с днем рождения 3 и 10 июля соответственно. «„Сергей Суровикин в служебном отпуске“ — говорят мне. Предположим. Но педантично, 3 июля день рождения Анны Суровикиной, жены. Не позвонил, не написал. Сегодня день рождения старшей дочери, Вероники. Не позвонил, не написал», — заявил Алексей Венедиктов в своем telegram-канале. Политолог Сергей Марков, в ответ на комментарий журналиста, написал, что российским властям следовало бы сделать «спокойное» официальное заявление о местонахождении Суровикина, а не ждать, пока об этом «напишет западная пресса». «Есть и третий вопрос, а что, жена и дочь генерала Суровикина и других генералов СВО рассказывают о своей переписке тем, кого российские власти заклеймили иностранными агентами? Им уже и пожаловаться некуда? Иностранцы помогают семье генерала Суровикина?» — задался вопросом политолог в своем telegram-канале. Ранее в СМИ начали распространяться слухи о том, что Суровикин был в курсе вооруженного мятежа, который организовал бизнесмен Евгений Пригожин 24 июня. Позже писали, что он и его заместитель Андрей Юдин находятся в СИЗО в московском Лефортово. Заместитель Суровикина заявил в беседе с URA.RU, что находится в отпуске. Также экс-глава МГБ ДНР Андрей Пинчук сказал, что замкомандующего ОВГ тоже пребывает на отдыхе, пишет Pravda.Ru. *Алексей Венедиктов признан иностранным агентом в России.