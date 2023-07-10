10 июля 2023

Столтенберг: Турция согласилась срочно передать протокол о приеме Швеции в НАТО

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Столтенберг сделал заявление насчет приема Швеции в НАТО Фото:

Турция согласилась как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию. Об этом заявил действующий генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг 10 июля.

При этом накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил что, несмотря на наличие «правильных» шагов со стороны Швеции, у нее все еще мало шансов попасть в альянс. Об этом он заявил в ходе переговоров с американским лидером Джо Байденом.

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Турция согласилась как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию. Об этом заявил действующий генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг 10 июля. При этом накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил что, несмотря на наличие «правильных» шагов со стороны Швеции, у нее все еще мало шансов попасть в альянс. Об этом он заявил в ходе переговоров с американским лидером Джо Байденом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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