Столтенберг: Турция согласилась срочно передать протокол о приеме Швеции в НАТО 11 июля 2023 в 00:25 Размер текста - 17 + Столтенберг сделал заявление насчет приема Швеции в НАТО Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Турция согласилась как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию. Об этом заявил действующий генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг 10 июля. При этом накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил что, несмотря на наличие «правильных» шагов со стороны Швеции, у нее все еще мало шансов попасть в альянс. Об этом он заявил в ходе переговоров с американским лидером Джо Байденом. Турция согласилась как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию. Об этом заявил действующий генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг 10 июля. При этом накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил что, несмотря на наличие «правильных» шагов со стороны Швеции, у нее все еще мало шансов попасть в альянс. Об этом он заявил в ходе переговоров с американским лидером Джо Байденом. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям