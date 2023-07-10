Следственный комитет начал расследование дела по убийству Ржицкого

Следственном комитет России начал расследование убийства замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого. Об этом сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю.
«СК Западного округа Краснодара возбудило уголовное дело по факту убийства замначальника отдела по мобилизационной работе Краснодарского МО. Дело передано в производство первого отдела по расследованию особо важных преступлений краевого управления СКР», —
В рамках уголовного дела проводятся оперативные-розыскные мероприятия. Устанавливаются обстоятельства преступления и причастные к нему лица.
Ранее URA.RU сообщало об убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе Краснодара Станислава Ржицкого. Киллер выстрелил четыре раза и скрылся с места преступления.
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