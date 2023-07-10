Следственный комитет начал расследование дела по убийству Ржицкого 11 июля 2023 в 00:39 Размер текста - 17 + Материалы переданы в отдел по расследованию особо важных преступлений Фото: Сергей Русанов © URA.RU Следственном комитет России начал расследование убийства замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого. Об этом сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю. «СК Западного округа Краснодара возбудило уголовное дело по факту убийства замначальника отдела по мобилизационной работе Краснодарского МО. Дело передано в производство первого отдела по расследованию особо важных преступлений краевого управления СКР», — рассказали в официальном telegram-канале краснодарского СКР. В рамках уголовного дела проводятся оперативные-розыскные мероприятия. Устанавливаются обстоятельства преступления и причастные к нему лица. Ранее URA.RU сообщало об убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе Краснодара Станислава Ржицкого. Киллер выстрелил четыре раза и скрылся с места преступления. Следственном комитет России начал расследование убийства замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого. Об этом сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю. «СК Западного округа Краснодара возбудило уголовное дело по факту убийства замначальника отдела по мобилизационной работе Краснодарского МО. Дело передано в производство первого отдела по расследованию особо важных преступлений краевого управления СКР», — рассказали в официальном telegram-канале краснодарского СКР. В рамках уголовного дела проводятся оперативные-розыскные мероприятия. Устанавливаются обстоятельства преступления и причастные к нему лица. Ранее URA.RU сообщало об убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе Краснодара Станислава Ржицкого. Киллер выстрелил четыре раза и скрылся с места преступления. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям