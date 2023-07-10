10 июля 2023

Следственный комитет начал расследование дела по убийству Ржицкого

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, скр, место происшествия
Материалы переданы в отдел по расследованию особо важных преступлений Фото:

Следственном комитет России начал расследование убийства замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого. Об этом сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю.

«СК Западного округа Краснодара возбудило уголовное дело по факту убийства замначальника отдела по мобилизационной работе Краснодарского МО. Дело передано в производство первого отдела по расследованию особо важных преступлений краевого управления СКР», — рассказали в официальном telegram-канале краснодарского СКР.

В рамках уголовного дела проводятся оперативные-розыскные мероприятия. Устанавливаются обстоятельства преступления и причастные к нему лица.

Ранее URA.RU сообщало об убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе Краснодара Станислава Ржицкого. Киллер выстрелил четыре раза и скрылся с места преступления.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следственном комитет России начал расследование убийства замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого. Об этом сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю. «СК Западного округа Краснодара возбудило уголовное дело по факту убийства замначальника отдела по мобилизационной работе Краснодарского МО. Дело передано в производство первого отдела по расследованию особо важных преступлений краевого управления СКР», — рассказали в официальном telegram-канале краснодарского СКР. В рамках уголовного дела проводятся оперативные-розыскные мероприятия. Устанавливаются обстоятельства преступления и причастные к нему лица. Ранее URA.RU сообщало об убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе Краснодара Станислава Ржицкого. Киллер выстрелил четыре раза и скрылся с места преступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...