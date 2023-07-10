10 июля 2023

Невролог Акарачкова: автомобили заставляют людей испытывать стресс

© Служба новостей «URA.RU»
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Вождение автомобиля может вызвать стресс и обострение заболеваний Фото:

Фоновый шум и мелькание света при вождении автомобиля может комплексно увеличивать уровень стресса водителя. Об этом заявила доктор медицинских наук, невролог, президент международного общества «Стресс под контролем» Елена Акарачкова.

«На состояние водителя влияют и автомобильный шум, и множество других факторов: мелькание предметов и света, необходимость быть сосредоточенным и внимательным. Шум сам по себе не так страшен, но в комплексе с другими обстоятельствами, истощающими стрессоустойчивость, он может усугублять негативное влияние нервных перегрузок на здоровье», — подчеркнула радио Sputnik Акарачкова.

Акарачкова отметила, что вождение автомобиля может усугубить стресс-ассоциированные заболевания. К примеру, проблемы с давлением либо желудочно-кишечным трактом, а также стать причиной головных болей.

Ранее стало известно, что одна из самых распространенных видов головных болей связана с напряжением и касается людей, которые длительное время проводят за рулем или работают за компьютером. Об этом в беседе с URA.RU рассказал семейный врач Валентин Шишкин.

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Фоновый шум и мелькание света при вождении автомобиля может комплексно увеличивать уровень стресса водителя. Об этом заявила доктор медицинских наук, невролог, президент международного общества «Стресс под контролем» Елена Акарачкова. «На состояние водителя влияют и автомобильный шум, и множество других факторов: мелькание предметов и света, необходимость быть сосредоточенным и внимательным. Шум сам по себе не так страшен, но в комплексе с другими обстоятельствами, истощающими стрессоустойчивость, он может усугублять негативное влияние нервных перегрузок на здоровье», — подчеркнула радио Sputnik Акарачкова. Акарачкова отметила, что вождение автомобиля может усугубить стресс-ассоциированные заболевания. К примеру, проблемы с давлением либо желудочно-кишечным трактом, а также стать причиной головных болей. Ранее стало известно, что одна из самых распространенных видов головных болей связана с напряжением и касается людей, которые длительное время проводят за рулем или работают за компьютером. Об этом в беседе с URA.RU рассказал семейный врач Валентин Шишкин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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