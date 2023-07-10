CNN: ФБР помогало Украине удалять пророссийские аккаунты в соцсетях

11 июля 2023 в 05:33 Размер текста - 17 +

ФБР требовало закрыть учетные записи, где публиковались антироссийские заявления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Федеральное бюро расследований (ФБР) плотно сотрудничало со Службой безопасности Украины (СБУ) для блокировки пророссийских учетных записей в социальных сетях. Об этом сообщает телеканал CNN. В своих запросах к корпорации Meta (признана в РФ экстремистской) и Alphabet, владеющей Google и YouTube, ФБР было очень неизбирательно. В некоторых случаях ведомство требовало закрыть учетные записи на которых имелись антироссийские заявления, пишет телеканал, ссылаясь на доклад юридического комитета Палаты представителей Конгресса США. Ранее стало известно, что ФБР помогало СБУ править посты российских политиков в соцсети Twitter. Об этом сообщил журналист Аарон Мэйт, ссылаясь на утечку внутренней переписки по этому вопросу, передает МК. В частности, в мессенджере Telegram создан канал Центрального разведывательного управления (ЦРУ), который направлен на вербовку россиян, готовых поделиться секретной информацией. Согласно российскому законодательству, за госизмену можно получить пожизненное лишение свободы, напоминает РАПСИ.

Федеральное бюро расследований (ФБР) плотно сотрудничало со Службой безопасности Украины (СБУ) для блокировки пророссийских учетных записей в социальных сетях. Об этом сообщает телеканал CNN. В своих запросах к корпорации Meta (признана в РФ экстремистской) и Alphabet, владеющей Google и YouTube, ФБР было очень неизбирательно. В некоторых случаях ведомство требовало закрыть учетные записи на которых имелись антироссийские заявления, пишет телеканал, ссылаясь на доклад юридического комитета Палаты представителей Конгресса США. Ранее стало известно, что ФБР помогало СБУ править посты российских политиков в соцсети Twitter. Об этом сообщил журналист Аарон Мэйт, ссылаясь на утечку внутренней переписки по этому вопросу, передает МК. В частности, в мессенджере Telegram создан канал Центрального разведывательного управления (ЦРУ), который направлен на вербовку россиян, готовых поделиться секретной информацией. Согласно российскому законодательству, за госизмену можно получить пожизненное лишение свободы, напоминает РАПСИ.