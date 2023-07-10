Минпромторг создает обязательную сертификацию электросамокатов

11 июля 2023 в 06:10 Размер текста - 17 +

ГОСТ для электросамокатов действует, однако он добровольный Фото: Московец Илья © URA.RU Минпромторг прорабатывает вопрос обязательной сертификации электросамокатов. Об этом заявлено в письме МВД в адрес депутата Госдумы от «Единой России» Александра Якубовского. «Возможность введения обязательной сертификации электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) сейчас прорабатывается в Минпромторге», — передают содержание письма Якубовского «Известия». Подчеркивается, что с февраля этого года действует ГОСТ для подобного транспорта, однако он добровольный. Ранее зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин попросил мэра Москвы Сергея Собянина ограничить скорость электросамокатов до 10 км/ч. По словам зампреда, эта проблема имеет большую социальную значимость. Кроме того, Якубовский призывал к тому, чтобы запретить детям младше 16 лет пользоваться подобным транспортом. Он подчеркнул, что штрафы за нарушение таких правил должны быть соразмерны штрафам для водителей автомобилей.

Минпромторг прорабатывает вопрос обязательной сертификации электросамокатов. Об этом заявлено в письме МВД в адрес депутата Госдумы от «Единой России» Александра Якубовского. «Возможность введения обязательной сертификации электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) сейчас прорабатывается в Минпромторге», — передают содержание письма Якубовского «Известия». Подчеркивается, что с февраля этого года действует ГОСТ для подобного транспорта, однако он добровольный. Ранее зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин попросил мэра Москвы Сергея Собянина ограничить скорость электросамокатов до 10 км/ч. По словам зампреда, эта проблема имеет большую социальную значимость. Кроме того, Якубовский призывал к тому, чтобы запретить детям младше 16 лет пользоваться подобным транспортом. Он подчеркнул, что штрафы за нарушение таких правил должны быть соразмерны штрафам для водителей автомобилей.