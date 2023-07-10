10 июля 2023

В Свердловской области продолжается изнуряющая жара

Синоптик Пулин: в Свердловской области 11 июля ожидается до +40 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Жара. Виды города. Екатеринбург, лето, жара, горожане
11 июля в Свердловской области ожидаются аномальные температуры Фото:

На большей части Свердловской области 11 и 12 июля сохранится господство аномально-жаркой погоды, лишь в южной части области будут возможны небольшие осадки с грозами. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.

«Вторичный теплый фронт окажет влияние на юг Свердловской области. Возможны небольшие осадки и слабые локальные грозы», — рассказал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Днем 11 июля температура по области ожидается от +16 до +21 на севере и от +35 до +40 на юге. В Екатеринбурге столбик термометра поднимется до +38 градусов. Возможен небольшой дождь и незначительные грозы.

Ранее URA.RU рассказывало, когда закончатся аномально-жаркие дни в Свердловской области. Дожди и похолодание ожидаются с 12 на 13 июля.

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На большей части Свердловской области 11 и 12 июля сохранится господство аномально-жаркой погоды, лишь в южной части области будут возможны небольшие осадки с грозами. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. «Вторичный теплый фронт окажет влияние на юг Свердловской области. Возможны небольшие осадки и слабые локальные грозы», — рассказал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Днем 11 июля температура по области ожидается от +16 до +21 на севере и от +35 до +40 на юге. В Екатеринбурге столбик термометра поднимется до +38 градусов. Возможен небольшой дождь и незначительные грозы. Ранее URA.RU рассказывало, когда закончатся аномально-жаркие дни в Свердловской области. Дожди и похолодание ожидаются с 12 на 13 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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