В Свердловской области продолжается изнуряющая жара

На большей части Свердловской области 11 и 12 июля сохранится господство аномально-жаркой погоды, лишь в южной части области будут возможны небольшие осадки с грозами. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.
«Вторичный теплый фронт окажет влияние на юг Свердловской области. Возможны небольшие осадки и слабые локальные грозы», — рассказал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Днем 11 июля температура по области ожидается от +16 до +21 на севере и от +35 до +40 на юге. В Екатеринбурге столбик термометра поднимется до +38 градусов. Возможен небольшой дождь и незначительные грозы.
Ранее URA.RU рассказывало, когда закончатся аномально-жаркие дни в Свердловской области. Дожди и похолодание ожидаются с 12 на 13 июля.
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